FNC incluirá a indígenas en movilización anual, que será el 30 de este mes

La marcha número 29 de la Federación Nacional Campesina (FNC) tiene el membrete de ser “Campesina, indígena y popular” y la consigna es “por tierra, territorio, trabajo y soberanía”, y está agendada para el 30 de este mes, a las 17:00 horas, a la tarde, y no como tradicionalmente se venía haciendo a la mañana, según anunció la secretaria general de la organización, Teodolina Villalba, en comunicación telefónica.

Enfatizó que con la movilización de este año, que será un mes antes de las elecciones generales, harán sus reclamos al Gobierno, pero con miras a los candidatos presidenciales, que sepan de la importancia que tiene el acceso a la tierra para la producción agrícola, por parte del campesinado.

También citó entre sus reivindicaciones de este año, el reclamo de que se terminen las persecuciones, imputaciones y desalojos a comunidades campesinas e indígenas, así como de asentamientos urbanos, por reclamar tierra. “La lucha por la tierra en nuestro país es un tema fundamental, que afecta a toda la sociedad, porque el latifundio es la principal traba para el desarrollo nacional”, manifestó.

Opinó que acorde con las explicaciones de los que conocen del tema existe mucha concentración de la tierra en Paraguay y que posiblemente podría ser la más alta en el mundo, según dijo. Argumentó que esa sería la causa de la falta de desarrollo de la industria, así como de la migración de miles de jóvenes a otros países ante la falta de oportunidades.

“El latifundio no genera trabajo, no paga impuestos y su avance está cada vez más relacionado con la pérdida de la soberanía nacional, ya que en gran parte estas grandes extensiones de tierra está en manos de gente que no vive en esos lugares, extranjeros o incluso narcotraficantes y mafiosos que gozan de la protección de sectores corruptos de los diversos poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, aseveró.

Explicó que desde el año pasado la marcha es indígena y popular, aglutina a diversas organizaciones que buscan la construcción de un poder popular, entre diversos sectores democráticos del campo y de la ciudad, y que está abierta a la ciudadanía.