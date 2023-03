“Vamos a tener que votarle a alguien que no sea de nuestro agrado”, dice senador sobre terna para la Corte

Ayer, los miembros del Consejo de la Magistratura realizaron seis rondas de votaciones intentando conformar la terna para la Corte Suprema de Justicia, pero solo acordaron integrar a Gustavo Santander Dans, por lo que todavía quedan dos cupos por cubrir.

“No hay una norma que obliga a la gente a excusarse. Yo no veo mal que haya distintas posiciones. Esa unanimidad que existía antes era peligrosa”, consideró el senador Pedro Santacruz sobre la disparidad que se evidenció ayer.

Lea más: Las puntuaciones de los consejeros en la Evaluación integral a los 36 postulantes a la Corte

Indicó que en el transcurso de la reunión de hoy deberán ver la manera de solucionar el “impasse” para completar la terna. “Hay que tener 6 votos. El Dr. Kronawetter es el representante del Ejecutivo. También está lo del Dr. Roberto González, que tiene sus preferencias políticas, que no está mal. Lo del Dr. Eugenio Jiménez, tiene que hablar con sus pares”, manifestó el parlamentario.

“No vamos a poder cerrar los seis votos sin llegar a un acuerdo entre nosotros. No puedo decir que no va a haber presiones políticas, no vamos a evitar eso (...) Hay gente ligada a las cuestiones políticas y económicas, y no vamos a negar eso (...) Para llegar a esos acuerdos vamos a tener que votarle a una persona que tal vez no sea de nuestro agrado porque, o si no, no vamos a destrabar esto”, planteó Santacruz en otro momento.

Lea más: Terna para la Corte: Consejo de la Magistratura anula examen ante sospecha de fraude y abre sumario

No obstante, en contacto con ABC Cardinal aseguró que no va a “transigir por ninguna posición política ni por ningún medio económico”. Negó haber recibido algún tipo de llamada con el objetivo de presionarlo. “La gente en general no me llama; creo que tengo esa independencia”, respondió.