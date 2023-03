Escuela Santa Rosa de Ypacaraí, está en pésimas condiciones y autoridades ignoran pedido de ayuda

Los alumnos de la escuela básica N° 608 Santa Rosa de la ciudad de Ypacaraí empezaron las clases con pisos rotos, techos en mal estado, sin portón, baños sucios y con paredes ajadas. Pese a las constantes quejas de los padres hasta hoy en día nada cambió.

Ante esta situación un padre de familia realizó su denuncia a la prensa, pero decidió mantener su nombre en el anonimato por miedo a represalias.

El denunciante anónimo solicita que las autoridades respondan al pedido de mejoras para la institución. Señaló que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en conjunto con la Municipalidad local tuvieron bastante tiempo para trabajar en el mejoramiento de la escuela. Sin embargo no lo hicieron.

El padre de familia manifestó que es una pena que los alumnos/as tengan que desarrollar las clases en lamentables condiciones, porque en la casa de estudios, no solo se puede observar la falta de mantenimiento, sino también la falta de limpieza, porque el patio se encuentra repleto de malezas.

Durante las vacaciones la Municipalidad de Ypacaraí debió haber realizado las limpiezas correspondientes. Teniendo en cuenta el aumento de casos de dengue y chikunguña en el distrito.

Montículos de basuras

A otra de las tantas preocupaciones que aquejan a los padres de familia de esta institución se suman la acumulación de basuras, que están alrededor de los salones. Se puede observar que de tanto tiempo que los residuos se encuentran en el lugar, el pasto crece por encima de los mismos y esto representa un peligro, porque podría convertirse en un potencial criadero de mosquitos, y causar la proliferación de la chikunguña.

El denunciante afirma que también ya han solicitado a la municipalidad local la limpieza, pero las autoridades hacen caso omiso a la necesidad de esta institución.

Según el denunciante toda la comunidad está al tanto de que el intendente de la ciudad recibió una cantidad importante del Fonacide para la reparación y mantenimiento de las escuelas de la ciudad, pero; a ¿Dónde fue el dinero?. ¿Por qué ninguna escuela presenta mejoras?. Esa es una de las tantas preguntas que muchos de los padres se hacen.

¿Hasta cuando tendremos que soportar la burla y el descaro de las autoridades que reciben dinero para los niños pero no lo utilizan como corresponde?, dijo el denunciante.

Recursos del Fonacide

Según datos brindados por el Fonacide el intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete (PLRA), en el 2020 recibió Gs.687.500.000 para infraestructura educativa. Se necesitaba construir 19 aulas, 13 baños y se construyeron 3 aulas y ningún baño. Así también se necesitaba reparar 90 aulas y 14 baños de los cuales solo se arreglaron 4 aulas y ningún baño.

Para la alimentación escolar recibió del Fonacide Gs. 412.500.000. Se debía alimentar a 2.294 niños pero solo se alimentó a 188 niños.

En el 2021 recibió el monto de Gs.314.000.000 para la infraestructura educativa. Se necesitaba construir 18 aulas y 11 baños, pero solo se construyeron 2 baños. Se tenia que reparar 112 aulas y 27 baños, pero se repararon 16 aulas y 1 baño.

Para alimentación escolar se recibió Gs.188.400.000. Se tenia que alimentar a 2.324 niños pero se alimentó a 142 niños.

En el 2022 se recibió Gs.421.000.000 para realizar las infraestructuras educativas. Se tenia que construir 16 aulas y 13 baños. Se necesitó reparar 22 aulas y 21 baños.

Para la alimentación escolar se recibió del Fonacide Gs. 252.600.000 y se debió alimentar a 2.358 niños. Hasta el momento el jefe comunal aún no rindió cuentas a la ciudadanía con respecto a la ejecución de estos fondos.

Para más datos llamamos al intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete, para consultarle sobre los gastos del Fonacide y porqué no ayuda a la escuela Santa Rosa, pero no contestó a nuestras llamadas. Además, también tratamos de comunicarnos con Juana Noguera Insfrán, directora interina de la institución, para consultarle sobre los problemas que presenta la escuela, pero no atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desean referirse al caso.