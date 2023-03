Instituto Nacional del Cáncer sin medicamentos ni contraste necesario para tomografías

Los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) denunciaron que, desde hace días en la farmacia de hospital, reciben como respuesta una negativa de disponibilidad de diversos medicamentos básicos para continuar con los tratamientos oncológicos.

Entre los faltantes se encuentran: Filgastrim, Leuprolide, Ciplatino, Bleomicina, entre otros medicamentos que denunciaron son de urgente necesidad.

Don Fernando Fretes, un paciente que viene desde Coronel Oviedo, y que incluso ya está alojado en una vivienda familiar del departamento Central, denunció que la falta de medicamentos retrasa su tratamiento. Cuenta que padece de cáncer de colon y que requiere de medicamentos con urgencia para hacer frente a su problema de salud.

Pacientes adquieren medicamentos de Clorinda

“Para aminorar los gastos con mi familia ya vinimos del interior. Decidimos quedarnos por acá para poder conseguir fácilmente todo, pero hay veces decaemos. Es una vergüenza que no podamos hacer nuestro tratamiento por falta de medicamentos. En mi caso necesito muchos remedios, que compro de Clorinda. El contrate no había y, hasta ahora, no me puedo hacer el estudio de tomografía”, lamentó el sr. Fretes.

Desde el grupo de Las Elegidas, Juan Cabrera, confirmó la falta de varios medicamentos y también del químico “contraste”, que sirve para hacer tomografías a los pacientes. “Ahora no tenemos Filgastrim, Ciplatino, Bleomicina, y tampoco hay contraste. Estamos peleando con las pacientes para que puedan continuar con sus tratamientos”, refirió Cabrera.

La Dirección del Incan, dirigido el Dr. Nelson Mitsui, respondió que, “desde la próxima semana vamos a recibir los contrastes. En cuanto a los medicamentos, hay fármacos que se dependen de Central para el abastecimiento, pero tengo entendido que hay Leuprolide de 45, y Filgastrim. Para responder con precisión tendrían que mirar la lista de fármacos”.