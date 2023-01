Masi cuestiona falta de ejecución del 100% en medicamentos oncológicos

La senadora Desirée Masi (PDP) menciona que el monto en el Presupuesto General de la Nación 2023 se debe a una menor estimación del Ministerio de Hacienda con respecto a la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al tabaco, una de las fuentes de financiamiento de la Ley 6266 “De atención integral a las personas con cáncer”. Esto sumado al ajuste que hizo el Ejecutivo y el Parlamento en lo que corresponde al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), al que destina el 25% del ISC y el resto financia otros programas también del Ministerio de Salud.

La legisladora resalta que la situación actual –en cuanto a la falta de insumos oncológicos– no es nueva y que vienen denunciando y exigiendo desde el Senado. Menciona que la falta de respuestas sobre medicamentos tiene que ver con compras pendientes y atrasadas, que fue decisión del ministro, que centralizó todo en gabinete desde julio, ya que antes hacía el Incan por su cuenta.

Resaltó que el Presupuesto General de la Nación 2023 está aún en proceso de reglamentación. Aclaró que no integró la bicameral de presupuesto y no formó parte de la comisión de Hacienda, pero que “no puede ser que el Ejecutivo y el Parlamento no expliquen la situación, motivos y solución real. Para eso están los ministros del Poder Ejecutivo y presidentes o miembros de comisiones. Salud y Hacienda no explican por qué la ejecución no es del 100% con tantas necesidades”, reprochó.

Impuesto al tabaco, el problema real, según Masi

Según Masi, el problema real está en la baja estimación de ingresos por el ISC al tabaco. Indicó que Hacienda al bajar la estimación del ingreso de ese impuesto no solo afecta a la Salud, sino a los pacientes con cáncer.

Sobre el proyecto de ley que plantea aumentar el impuesto al tabaco que pretende mejorar la recaudación para insumos oncológicos, Masi afirmó que si es por ella que se aumente el impuesto al tabaco ya que es una burla lo que pagan las tabacaleras.

“Es una burla”, dijo y recordó que el 40% de lo que se recauda va al Ministerio de Salud, no solo al cáncer, y que dicha situación afecta a los programas del Ministerio de Salud y a las instituciones que tienen coparticipación en presupuestos de Repatriados, Deportes y el Ministerio de Agricultura.

Considera que deben ser cautos a la hora de revisar el presupuesto del Incan para no terminar afectando a otros programas que son financiados por la recaudación del impuesto al tabaco. Reveló el dinero que fue presupuestado y el monto ejecutado desde el 2019 al 2023. En el 2021 se registró la ejecución más baja ya que de un presupuesto total de G. 184,8 mil millones, se ejecutaron 125,8 mil millones.

Según la senadora, tanto Salud como Hacienda se “pelotean” y no dan explicaciones del por qué no utilizan el 100% del presupuesto para medicamentos oncológicos.