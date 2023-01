Director del Incan pide registro nacional del cáncer para evitar más falta de medicamentos oncológicos

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), doctor Julio Rolón, habló de las dificultades en el suministro de medicamentos para pacientes oncológicos, quienes ayer realizaron ante la sede del Ministerio de Salud en Asunción una protesta por la falta de fármacos.

El doctor Rolón atribuyó la actual falta a un inesperado aumento en el consumo de los medicamentos que el Incan está obligado por ley a proveer a todos los pacientes que lo requieran, sumado a lo que considera una falta de flexibilidad en las herramientas administrativas para los procesos de licitación de compra de medicamentos.

Explicó que hace dos meses se hizo un llamado a la compra de 22 medicamentos para cubrir “una brecha que se veía venir” en el suministro, con otros dos llamados “de colchón” en paralelo, cuyos medicamentos se consumieron de forma rápida “porque empezaron a venir pacientes de otros sectores” como el privado o el Instituto de Previsión Social (IPS).

Todos los ítems del llamado de los 22 medicamentos fueron adjudicados el pasado 24 de diciembre y se encuentran en proceso de firma de contratos, agregó.

“Lastimosamente se produjo una brecha, hay medicamentos muy sensibles, de uso prácticamente diario”, lamentó el doctor Rolón.

El director del Incan afirmó que las empresas adjudicadas se comprometieron a empezar hoy a entregar los medicamentos, agregando que la compra de los 22 fármacos se hizo previendo una provisión para los próximos dos años. Los llamados para otros 32 fármacos, para los que aún existe stock, comenzarán en marzo.

Medicamentos oncológicos: aumento de consumo y trabas administrativas

Consultado sobre el motivo de la “brecha” en el suministro, el doctor Rolón indicó que principalmente se trató de un aumento en el consumo a consecuencia de que comenzaron a acudir al Incan pacientes provenientes del sector privado o el Instituto de Previsión Social, además de quienes ya seguían sus tratamientos con el instituto.

“Nosotros, por ley, no podemos discriminar entre asegurados del IPS y privados. Los que van deben recibir tratamiento y medicación”, indicó.

“Nunca tuvimos este grado de dificultad”, agregó.

El doctor Rolón señaló que, si bien hay un presupuesto garantizado por ley para el tratamiento de pacientes oncológicos y los procesos se iniciaron hacia mediados del año pasado –cuando el stock disponible era de entre el 30 y el 40% del total- en base a cálculos realizados sobre datos históricos de consumo de los fármacos, el ritmo inusitado del consumo sumado a los obstáculos burocráticos del proceso resultó en el problema presente.

Registro nacional y compras conjuntas

El director del Incan dijo que, para prevenir crisis como la actual, en el futuro son necesarias varias medidas, entre las que resaltó la implementación del Registro Nacional del Cáncer, actualmente en elaboración por parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

“Eso me va a permitir tener un mapa aproximado en un 80% (de la población oncológica en Paraguay), que técnicamente sería suficiente” para planear con precisión la compra de medicamentos, explicó.

Agregó que el Incan también plantea la planificación y compra conjunta de medicamentos entre el instituto, los hospitales privados, el Hospital de Clínicas y el IPS, señalando que la “modalidad mendicante” actual por la que un paciente va al instituto a ver si el medicamento que necesita está disponible no le garantiza la disponibilidad en el siguiente ciclo de su tratamiento.

“Hicimos todo lo que humanamente pudimos hacer, pero el sistema de salud lastimosamente no te da margen. Hoy yo no puedo salir y comprar nomás; me ponen un muro de respetar la ley, los plazos, hacer un llamado”, lamentó. “Está todo mal desde el punto de vista de las herramientas administrativas y esto impacta en el paciente, y entonces vemos polladas, manifestaciones, sufrimiento del paciente... Todos los días nos toca. La solución es la compra conjunta y agregar un capítulo específico de salud en la Ley de Contrataciones Públicas”, detalló.

“Nos sentimos atrapados en una telaraña jurídica que no nos da margen”, ilustró.

El doctor Rolón enfatizó que el aumento en el consumo de medicamentos oncológicos no se debe a un incremento en la incidencia del cáncer en sí, sino a cuestiones como el hecho de que la pandemia de covid-19 hizo que mucha gente interrumpiera sus tratamientos y ahora vuelva a presentarse con estados más avanzados de la enfermedad, o la simple difusión entre pacientes de otros servicios de la información de que el Incan provee gratuitamente medicamentos de altísimo costo.