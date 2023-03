Piden devolución de rubros en escuela rural de Borja

Lea más: Piden al MEC que devuelva los rubros a una escuela rural

Con pancartas y carteles los padres de familia y alumnos de la Escuela Básica N° 3.313 Virgen de Fátima de la compañía Macarro de Borja, departamento de Guairá, se manifestaron para exigir la devolución de dos rubros para la institución que quedó a disposición del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tras la jubilación del entonces director Adolfo López. En principio, eran cuatro los rubros que se habían retirado, pero se recuperaron dos tras la lucha de los padres.

“Se jubiló el director y se llevaron los rubros de nuestra escuela. Hasta ahora no tenemos un reemplazo y nos quedamos sin docente; no aceptamos el plurigrado porque así los niños no aprenden nada, ¿Cómo un niño del prescolar y sexto grado van a estudiar juntos? Ahora no tenemos director, la escuela está sin cabeza y muchos niños no pueden matricularse”, lamentó la señora Marisa Rojas.

Por otro lado, el representante regional de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (Otep-sn), Marcial Martínez, indicó que la institución se encuentra sin cabeza por culpa de la desidia de las autoridades de la educación.

“La escuela está sin cabeza, es por la desidia de las autoridades de educación, de los supervisores administrativo y pedagógico, porque era algo fácil lograr que la institución tenga encargado de despacho. Se debe realizar para eso una reunión, pero ellos no se acercan para ello, no están muy predispuestos a negociaciones, mientras tanto los niños pierden clases”, dijo.

Asimismo, señaló que los principales afectados por la situación son los niños que están perdiendo clases desde hace ya varios días. “Nosotros exigimos al Ministerio de Educación y Ciencias que los derechos de los estudiantes sean respetados, que los estándares de calidad de educación se cumplan como se debe, que deben tener un docente por grado, deben retornar los rubros que fueron retirados”, refirió el sindicalista.

Establecerán plurigrados por baja matricula de alumnos

La coordinadora departamental de Educación, Lic. Milena Alonso, explicó que ya realizaron todas las gestiones pertinentes en cuanto al problema de la mencionada institución. Se determinó la implementación del plurigrado, es decir, dos grados desarrollarán sus actividades con un solo docente, dijo.

“En algunos de los grados hay matrículas muy bajas, tenemos cuatro alumnos en uno, siete en otro y por esto en algunas aulas se debió aplicar el sistema de plurigrado. También hay un docente que se está desempeñando como coordinador y está libre de aula, o sea que hoy no tenemos necesidad de docentes en la institución, los grados estarán totalmente cubiertos”, indicó.

Asimismo, explicó que en los casos de jubilaciones los rubros son redireccionados a instituciones donde existe la necesidad de ampliar los grados o tenga muchas matriculaciones.

“Los rubros que mencionamos son del MEC y son redireccionados adonde exista necesidad. En ciertas zonas estamos teniendo altas matrículas y demanda de docentes, incluso en algunas tenemos casos de desdoblamiento, esto significa que el número de alumnos en un aula supera los 40, entonces se pueden dividir en dos secciones. Es ahí donde se redireccionan los rubros, esto está todo sistematizado”, dijo la coordinadora departamental del MEC.

“Añadió que también hay otros casos, como las escuelas en las que anteriormente solo teníamos hasta el tercer grado, obviamente tienen que avanzar, y necesitamos habilitar el cuarto grado, así como en otras vamos habilitando el nivel inicial”, remarcó la funcionaria.

La Escuela Virgen de Fátima es la única asentada en la compañía Macarro de Borja con más de 40 años de funcionamiento y actualmente cuenta con 35 alumnos desde el nivel inicial al sexto grado. Los padres de alumnos temen que la institución se cierre por falta de rubros y de matriculación de niños.