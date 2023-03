Exigen destitución de la directora de una escuela de Independencia

Lea más: Exigen reparación de aulas clausuradas hace dos años en escuela de San Antonio

Con pasacalles y carteles, padres de familia con el apoyo del plantel docente de la Escuela Básica N° 851 Medalla Milagrosa de Independencia, Guairá, hace varias semanas se manifiestan frente a la institución para exigir la destitución o el traslado de la directora Perla Peralta. La denuncian por presunta mala administración y malversación de unos G. 71 millones que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desembolsó para la reparación de aulas y un baño.

Según denunciaron, los trabajos se realizaron de mala manera y obligadamente se tuvieron que clausurar dos aulas porque están en mal estado.

“Pedimos su destitución por mala administración de la escuela; ni siquiera sus docentes pueden trabajar con ella. Hubo mala administración de los recursos; primero vino la jornada extendida y el MEC envió G. 71 millones para construcción de un comedor, que nunca lo hizo. Dijo que iba a reparar aulas, se hicieron algunos trabajos y las aulas no sirven, en días de lluvias chorrean los techos, se clausuraron dos aulas por mal estado y la dirección también es deplorable”, lamentó Varcilisa Alvarenga, madre de un alumno.

Los padres indicaron que el inconveniente se viene arrastrando desde noviembre del año pasado. El MEC ya realizó una auditoría de la gestión de Peralta, que además está siendo indagada por Asesoría Jurídica por supuesta lesión de confianza, pero hasta la fecha no ha dictaminado sobre el tema, según explicó.

“Lo que pedimos es que nos den pronto una solución. La directora no hizo su trabajo como debe, tenemos jornada extendida, pero las aulas no están en condiciones para eso. Ella recibió un depósito de dinero, pero solo hace falta ver la escuela para notar que no se hizo nada de lo que se tenía que hacer”, dijo Alba Melgarejo.

La Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC ya realizó una auditoría a la gestión de la directora Perla Peralta que concluyó en febrero pasado, pero aún no ha dictaminado sobre el tema. Paralelamente, también es investigada por presunta lesión de confianza.

Intentamos conversar con la directora Perla Peralta, pero no pudimos encontrarla. Estamos abiertos en caso de que desee brindar su versión con respecto a las denuncias.

Apartada del cargo, pero cumple funciones en la supervisión

La titular de la Dirección Departamental de Educación de Guairá, Lic. Milena Alonso, indicó que Perla Peralta fue apartada del cargo de directora de la mencionada escuela hasta tanto Asesoría Jurídica dictamine sobre su situación, pero sigue cumpliendo funciones en la supervisión.

“Ella fue auditada y está siendo indagada; el proceso está siendo acompañado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, eso está a resolver, se están analizando las documentaciones que se llevaron para realizar el informe y recomendación para que posteriormente se cumpla con lo resuelto. No soy yo ni el supervisor ni el propio ministro (Nicolás Zárate) el que tiene que resolver algo por su cuenta, están las instancias pertinentes”, señaló Alonso.

La escuela Medalla Milagrosa cuenta con más de 250 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado en los turnos mañana y tarde. Solamente pudieron acudir a clases poco más de una semana por este conflicto.

