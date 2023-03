El relato de la mamá que tuvo a su hijo en el piso del Hospital Nacional

En comunicación con el diario ABC Color, Rossana Villar lamentó haber pasado por el trato inhumano en el Hospital Nacional de Itauguá, y que su bebé haya sido tratado “peor que a un perro”. “Lo que más rabia me dio es que le agarraron a mi bebé sin guantes, y luego lo volvieron a bajar al suelo”, recordó.

Ya en recuperación narró su peor pesadilla. “Yo era paciente del hospital. Salí de alta el viernes pasado. Volví el miércoles de noche, pero me pidieron que volviera a mi casa. A la madrugada del jueves volví porque ya no aguantaba el dolor. Me hicieron esperar afuera una hora y no me hicieron pasar a la sala de parto”, relata Rossana.

Recordó el trago amargo por el que pasó con su mamá cuando ya sentía que su bebé venía. “Cuando sentí que ya no podía más le pedí a mi mamá que me llevara al baño. Ahí le dije que ya no iba a aguantar, y que ya le iba a tener a mi bebé. Luego salí del baño, y le pedí a mi mamá que me llevara a cualquier parte. Ahí volvió a tocar la puerta y una enfermera dijo que esperáramos porque ya venían los doctores, y cerró la puerta por la cara de mi mamá”, recordó.

Médicos no llegaron a atenderla durante el parto

Nadie llegó. Rossana, ayudada de la madre, naturaleza alumbró en el pisó a escasos metros de la sala de parto, donde supuestamente los médicos estaban atendiendo a otras mujeres a dar a luz. Mientras tanto, una enfermera ausente, que fue a buscar a los médicos, pudo haber ayudado a que el pequeño ser naciera de una manera digna, dijo.

“Mi mamá gritó, se fue corriendo, y yo en el suelo. Mi bebé nació en las peores condiciones. Los médicos llegaron sin guantes, no creo que hayan estado atendiendo. Seguro estaban durmiendo. Luego de que ya fue tarde. Mi bebé estaba en el suelo expuesto a virus, bacterias, microbios”, lamentó.

Comentó además que ayer recibieron la noticia de que su bebé estaba bien, pero esta tarde a las 14:00 le informaron que el bebé estaba grave. “Fui a verle a mi bebé esta tarde, y estaba con mucha agitación. Cuando nació no estaba así. Ahora le volvieron a colocar todos los aparatos”, manifestó Carolina.