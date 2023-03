Padre desesperado busca terapia para su bebé internada por chikunguña

Rodrigo Ojeda, padre de una bebé de un mes y medio con chikunguña, relató que su pequeña está internada por esa enfermedad en el Hospital Materno de Villa Elisa y desde hace una semana los médicos le dicen que necesita ir a terapia intermedia, pero no consiguen un lugar

“Los médicos dicen que buscan, que no consiguen, que está todo lleno”, lamentó Ojeda. El desesperado padre relató que el cuadro de su hija se está agravando y ya no sabe a quién recurrir. “Me presionan para que yo encuentre lugar pero yo no sé qué hacer, no sé a quién recurrir”, expresó.

Así también, denunció que la pequeña no está recibiendo la atención adecuada de las enfermeras, puesto que desde hace tres días les advirtieron que tenía una manito hinchada pero hicieron caso omiso a los padres. “A consecuencia de eso ahora ella ya tiene una infección y volvió a tener mucha fiebre”, lamentó mostrando la foto de su manito completamente morada.

Finalmente, rogó al Ministerio de Salud que consigan un lugar para el traslado a terapia intermedia, para evitar que siga agravándose la salud de su bebé.

