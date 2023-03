IPS: pago a empresas proveedoras no es equitativo, confirman

Las empresas que proveen al Instituto de Previsión Social (IPS) deben recibir el lunes otro pago por abastecer al ente. Hasta octubre del 2022 la previsional acumuló una deuda de US$ 240 millones, de los que aún falta abonar US$ 180 millones. Gerardo García, presidente de la Cámara de Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) confirmó que el pago a las empresas no es igualitario y que todavía hay proveedores que esperar cobrar.