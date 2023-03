Piden a la Fiscalía que investigue la crisis en el transporte público

La crisis en el sector de transporte público de pasajeros se ha acrecentado en los últimos días y el hartazgo es generalizado entre los usuarios. La senadora Esperanza Martínez y el arquitecto Ricardo Meyer decidieron presentar una misiva ante la Fiscalía General del Estado para que abran una investigación al respecto.

Meyer explicó que se debe investigar a los empresarios y a todo el sistema del transporte. “Todos los ciudadanos merecemos que se aclare lo que está pasando”, enfatizó.

Lea más: Convocan a marcha en repudio a “reguladas” y por la renuncia del viceministro de Transporte

Así también, la senadora resaltó que es llamativo que “de un día para otro resulta que no alcanza el transporte” y habría algunos intereses detrás. “Nadie suspende un servicio así, sin ninguna razón. ¿Cuáles son las razones? ¿Quiénes son los responsables? De eso se debe tratar la investigación”, planteó para ABC TV.

La parlamentaria señaló que se debe hacer un estudio sobre el sistema para poder transformarlo en alternativas como buses eléctricos y transportes masivos, para que la gente pueda dejar en sus casas sus automóviles y tener una opción cómoda, barata y accesible.

Lea más: La “solución” del Gobierno a las reguladas de transporte: sacará 60 buses en horas pico

Por su parte, Meyer agregó que “el transporte forma parte de un derecho básico a movilizarse, ir a trabajar, estudiar o realizar actividades de ocio. Nuestro sistema está obsoleto, absolutamente sobrepasado, y mientras no cambiemos el modelo del vehículo como solución individual y no apuntemos a opciones masivas, no vamos a solucionar esto”.