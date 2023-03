La “solución” del Gobierno a las reguladas de transporte: sacará 60 buses en horas pico

En conferencia de prensa este jueves, luego de una reunión de autoridades del Poder Ejecutivo en el Palacio de López para tratar la crisis de transporte público en el Área Metropolitana, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, anunció una serie de medidas a corto plazo para intentar “mitigar” lo que considera una “sobredemanda” que se evidencia en buses llenos y pasajeros varados por largo tiempo en las paradas en horas pico.

El viceministro Sánchez informó que el Gobierno sacará a las calles 60 buses en horas pico y en itinerarios que serán especificados esta tarde. Estimó que esta medida beneficiará a alrededor de 6.000 pasajeros del Área Metropolitana.

Lea más: Reguladas, pasajeros varados y transporte colapsado: Viceministro no tiene una solución

La insuficiencia del sistema de transporte público - a cargo de empresas privadas – es frecuentemente denunciada por la ciudadanía, particularmente en las “horas pico” de inicio y final de las jornadas laborales, pero quedó especialmente en evidencia en los últimos días, cuando imágenes de decenas de pasajeros varados en paradas se hicieron virales en redes sociales.

“Tenemos sobredemanda, se ve en las paradas y los colectivos saturados”, dijo el representante del Poder Ejecutivo.

Regulada, ¿sí o no?

Consultado sobre si existe una “regulada” de buses por parte de las empresas privadas que manejan el transporte público, el viceministro Sánchez no dio una respuesta explícitamente afirmativa o negativa, limitándose a decir que que su institución monitorea la cantidad de buses en circulación, señalando que normalmente operan por día en el Área Metropolitana alrededor de 1.200 buses en horario diurno y 200 en horario nocturno.

“Vamos a hacer un análisis empresa por empresa”, dijo.

Lea más: Regulada de buses: usuarios pierden tres horas de su vida para llegar a sus trabajos

Otra medida anunciada fue un aumento en las multas con que se sanciona a las empresas de transporte por incumplimiento del servicio. El viceministro explicó que actualmente la multa es de 1.700.000 guaraníes por día, pero subirá a 5.000.000.

Las empresas que no paguen la multa, agregó, no podrán cobrar el subsidio que el Gobierno paga a las empresas de transporte para que la ciudadanía no pague el “precio real” del pasaje.

¿Eliminar el subsidio al transporte público?

Consultado sobre la posibilidad de eliminar ese subsidio – que el año pasado ascendió a más de 33 millones de dólares -, el viceministro señaló que sin ese subsidio, los pasajeros tendrían que pagar tarifas de pasaje que ascenderían a 5.500 guaraníes en servicio “diferencial” y 4.600 en servicio normal.

Consultado sobre los planes a mediano plazo para lidiar con la crisis en el transporte de pasajeros, el viceministro se limitó a decir que “tenemos prevista la implementación del horario escalonado y la posibilidad de carriles exclusivos en troncales”, sin dar más detalles.

Por su parte, el viceministro de Economía, Roberto Mernes, afirmó que no existe ningún retraso en los pagos del subsidio a las empresas de transporte de parte del Gobierno.