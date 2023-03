Significativamente corruptos: “Corresponde abrir investigación penal”, dice Carlos Arregui

Carlos Arregui, miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), se reunió este viernes con el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para tratar temas institucionales. Aprovechó la oportunidad para opinar sobre las nuevas líneas de acción que está tomando el nuevo jefe del Ministerio Público, en el marco de las numerosas denuncias de corrupción y acusaciones de países extranjeros que pesan sobre funcionarios por “significativamente corruptos”.

Al consultársele qué acciones tomaría él para devolverle la credibilidad al Ministerio Público, luego de que los Estados Unidos hicieran estos fuertes cuestionamientos, afirmó que corresponde recabar toda la información y analizarla a través de la Dirección de Delitos Económicos. Posteriormente, se debe emitir un dictamen para abrir una investigación penal, sostuvo.

Aseguró que estos son los pasos que se están siguiendo actualmente en la Fiscalía General.

“Señales positivas”

En otro orden, fue consultado sobre las acciones que se deberían tomar para desactivar el sistema de lavado de dinero que actúa con fuerza en nuestro país.

Sobre el punto, se limitó a decir que el fiscal general “está haciendo movimientos y dando señales positivas hacia la ciudadanía que busca el acceso a la justicia”.

“El Ministerio Público es ese primer eslabón que necesita la gente en busca de Justicia. Emiliano Rolón hizo cambios interesantes. La apertura de la Fiscalía para el control de la Contraloría me parece una medida excelente”, resaltó Carlos Arregui.

“Crimen organizado nos permeó”

Con respecto al operativo Hinterland y al hecho de que Paraguay fuera el último en enterarse de la cooperación internacional por el peligro de filtración, Arregui manifestó que es una realidad que no podemos desconocer que el crimen organizado nos permeó. “Pero también hay una decisión política pública del Estado paraguayo de combatir estos delitos. No es fácil esto, es un proceso diario, requiere un compromiso no solamente de un estamento, sino de todo un país y sus instituciones. Además de la Fiscalía, se debe trabajar con organismos de inteligencia financiera estratégica, la Secretaría Anticorrupción”, puntualizó.

Pese a las falencias, resaltó que Paraguay “está muy bien considerado a nivel de inteligencia financiera y estratégica; ese fue uno de los puntos altos en la evaluación del Gafilat. Obviamente, siempre es perfectible este trabajo, hay que ajustar actuaciones, pero la Fiscalía está encaminada”, afirmó Arregui.

Propuso “darle a la Fiscalía el tiempo para que produzca resultados para que el país salga de esa incómoda posición en la que nos ven los extranjeros”.