Efraín insta a los jóvenes a capacitarse para gobernar el país

El tradicional chipa apo, por Semana Santa, reunió, en la siesta de hoy, a familias guarambareñas y a los candidatos por la Concertación. Fomentaron la unidad de todos los sectores y la tradición paraguaya.

La casa de la familia Aquino, del barrio San Miguel, fue la elegida para el chipa apo, tanto Efraín Alegre, como su dupla, Soledad Núnez, el candidato a la gobernación de Central, Ricardo Estigarribia, y el aspirante a una banca en diputados, Billy Vaesken, demostraron sus destrezas culinarias.

Efraín, se dirigió a los jóvenes y a las familias, e instó a estudiar y capacitarse para poder ocupar cargos importantes en las instituciones públicas, y así fomentar el desarrollo del país, que hoy día está sumido en la corrupción.

“Santiago Peña le dijo a los jóvenes que no se capaciten, que no estudien, que los títulos no son importantes, que lo importante es ser hurrero para acceder a los cargos, y eso es una mentira, una barbaridad. Se va acabar, porque vamos gobernar con gente íntegra y preparada”, enfatizó Efraín.

Dijo, que a Peña y a su grupo no les interesa el progreso del país, sino el de seguir robando y fomentar día a día el contrabando, y, aseguró, que desde agosto gobernará gente de bien y que ama de verdad al Paraguay.

Igualmente, valoró la unidad de las familias en esta Semana Santa, para preparar la chipa y compartir, porque este es el verdadero Paraguay, de gente humilde y trabajadora, y no de la mafia, el crimen organizado y de la corrupción.

Por su parte Soledad Núñez, lamentó que muchos compatriotas son perseguidos por no someterse a un régimen autoritario o por negarse a hacer hurras a los mandamases de turno, y que el cambio real está en manos de la ciudadanía.

Transporte ligada a la corrupción estatal

El candidato a la Gobernación de Central, Ricardo Estigarribia, indicó que el transporte público seguirá castigando a la ciudadanía con un pésimo servicio, porque esta ligado al sistema corrupto del gobierno , y que es hora que la gente diga basta.

“El transporte público es parte del sistema corrupto que gobierna al país, y creo que cada municipio debe de tener su propia flota, solo así se podrá mejorar el servicio, pero si el gobierno colorado sigue en el poder, la ciudadanía seguirá siendo castigada y humillada”, expresó Estigarribia.

Lamentó, que en el departamento Central siga el monopolio de algunas empresas de transporte público, y que unos pocos privilegiados acaparen los itinerarios, instó a la ciudadanía a votar el cambio real.

Recordó que en el municipio de Villa Elisa, donde fue intendente (2015-2021) y luego reelecto, quiso implementar el bus eléctrico, con pasajes económicos, pero el sistema corrupto de varias entidades no lo permitió.

La jornada de hoy fue aprovechada por la Justicia Electoral para instalar una máquina de votación y así brindar la posibilidad de ensayar en su uso. Muchas personas mayores se acercaron para el efecto.