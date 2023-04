IPS: familiares encontraron gusanos en la nariz de paciente hospitalizado en terapia

La mala atención brindada por el Instituto de Previsión Social (IPS) es motivo de queja constante. A diario, numerosos casos son denunciados por los asegurados o familiares que están al cuidado de un ser querido hospitalizado en la previsional.

Es el caso de una familia, que denunció que encontraron gusanos en las fosas nasales de un paciente hospitalizado en terapia intensiva del Hospital Central del IPS.

La miasis nasal, como se conoce médicamente a la zoonosis producida por la infestación o invasión de tejidos vivos por larvas, ocurrió en dos ocasiones, según la denuncia de los familiares del paciente.

El hombre, que ingresó el viernes de la semana pasada, luego de sufrir un infarto, sigue hospitalizado en el establecimiento de salud, por lo que sus hijas pidieron no revelar datos personales, a fin de evitar cualquier tipo de represalia.

Según relataron los afectados, el paciente fue atendido durante los primeros tres días de su internación en el área de reanimación, donde “le descuidaron” y, posteriormente, pasó a ocupar una cama en la unidad de terapia intensiva.

“Mi papá ingresó un viernes y fue el martes, estando ya en terapia intensiva, que le encontramos gusanos en su nariz. No eran pocos. La enfermera le limpió, pero no supo explicar por qué pasó eso. Sólo nos dijo que podría ser por la posición en la que está mi papá en la cama”, contó a ABC la denunciante.

La hija del hombre relató que tras ese desagradable hecho, 24 horas después, otra de las hijas del paciente volvió a presenciar cómo le salían gusanos de la nariz a su padre.

“Nadie nos pudo decir la razón. La enfermera que le limpió sólo nos pudo decir que escapaba de sus manos. Ni ellos saben lo que pasa con los pacientes”, lamentó la mujer.

Gusanos no quedaron registrados en informe médico

La asegurada del IPS criticó además que el lamentable hecho ni siquiera esté registrado en el informe médico de su padre. “En el informe no está anotado. La doctora no sabía lo que había pasado. Estas cosas no pueden seguir sucediendo, no le pueden ocurrir a nadie”, dijo impotente.

Consultada sobre si tiene alguna evidencia en fotos o videos, la denunciante refirió que el personal sanitario de la previsional no deja ingresar con aparatos celulares al área de terapia intensiva.

ABC intentó conversar con algún responsable del IPS, pero indicaron que necesitan los datos del paciente para investigar. La familia, sin embargo, se niega a revelar la información y dice que denuncian el hecho “para que nadie vuelva a pasar lo que paso su padre”.