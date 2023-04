IPS: en Luque negaron atención a paciente por no ser el aportante titular

La mala atención brindada en el Instituto de Previsión Social (IPS) es denuncia diaria entre los aportantes del seguro social. Esta vez, según la queja realizada a ABC, un paciente adulto mayor no recibió atención médica en el Hospital del IPS en Luque, pese a su crítica condición.

El paciente, identificado como Celestino Giménez, llegó hasta el establecimiento de salud pidiendo asistencia médica de urgencia. No obstante, según la denuncia realizada por otro asegurado identificado como Sergio Insfran, el hombre no fue atendido porque no era el aportante titular.

“Un señor de la tercera edad que solicitó ser atendido de urgencia se descompensó. Cayó en el suelo porque le negaron la atención por ser beneficiario”, contó el denunciante quien presenció la situación y calificó el hecho de “omisión de auxilio”.

Según contó Infran, el personal del IPS de Luque solicitó los documentos del aportante titular para brindarle atención al hombre que cayó de cara al suelo.

“El encargado de admisión le trató muy mal y se descompensó, el nombre del encargado es Guillermo Murillo”, contó el denunciante quien relató que no tomó una foto o video de la situación por respeto al hombre quien se encontraba en una situación “humillante” en el suelo de la previsional.

Según trascendió, las quejas contra Murillo son constantes, incluso por sus propios compañeros de trabajo. “Es muy prepotente y no debería estar en ese lugar”, dijo Insfran.

ABC remitió la denuncia a los responsables de la previsional y la situación fue rápidamente subsanada. La Dirección de Comunicación del IPS aseguró que el paciente ya estaba asistido y además, reconoció que existió “una discusión” entre el personal de admisión del ente y el paciente.