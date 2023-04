Violencia Familiar: pareja de policía teme por su vida, y la de su familia

Una mujer, que habría sufrido constantes maltratos de parte de su marido, un oficial 1° de la Policía Nacional, exige justicia, tomando en cuenta que vive bajo amenaza permanente y teme por su vida y la de su hijo menor.

Los sucesivos hechos de feminicidios, y la falta de acciones de parte de la justicia, mantiene en zozobra a toda una familia de la ciudad de Ñemby, debido a que una mujer denunció a su marido, un policía en actividad, oficial primero Gustavo Ariel Mendoza, quien se desempeña como jefe de Investigación en la zona de Yby Yaú, y goza de libertad.

Lea más: Feminicidio: hombre mata de un disparo en la cabeza a la hija adolescente de su expareja

“Después de aguantar muchos maltratos, y ya cuando hubo amenaza de muerte y arma de fuego de por medio, decidí denunciar a mi marido, y espero que se haga justicia, porque él fue beneficiado con sobreseimiento provisional. Está a un paso de quedar impune el caso porque él maneja mucho dinero”, expresó la víctima, quien tiene un hijo menor.

Agregó que su pareja tenía que ser acusado en marzo, pero la fiscala, Laura Avalos, otorgó la provisional y toda su familia (tres mujeres y un menor de edad) está pasando momentos dramáticos por esta situación.

Recurre a chicanas, dice denunciante

El uniformado recurre a permanentes chicanas para eludir llegar a una preliminar y elevar el caso a un juicio oral y público. Primero recusó a la fiscal de Ñemby, Laura Guillén y la causa pasó a San Antonio, con Laura Avalos, quien otorgó la medida provisional en marzo pasado.

Lea más: Policía retirado asesina a docente, supuestamente presionado por chantajes

La mujer y toda su familia se encuentran sin protección policial y aseguró que su casa ya fue fotografiada en varias ocasiones por personas extrañas. Dijo que es imperiosa la permanencia de guardias en la vivienda.

“Hasta nuestro hijo ya sufre las consecuencias de su maldad porque le quitó el seguro del hospital policial “Rigoberto Caballero”. Acudimos para una consulta y nos informaron que ya no tenía seguro. Es una persona sin sentimientos”, expresó la mujer.

Otro caso en Itá

El policía cuenta con otro proceso abierto en la fiscalía de Itá, donde también a base de chicanas y contactos logra evitar el avance del proceso por violencia familiar, de acuerdo a la denuncia. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Román, quien no realizó diligencias determinantes, según nuestras fuente.

“Él tiene dos procesos por violencia y no puede ser que esté libre. A mi me arrodillaba y me apuntaba con una pistola e incluso nuestro hijo escuchaba cómo me maltrataba. Solo exijo justicia y protección para mi familia”, expresó.

Por su lado, la fiscala Laura Avalos indicó que la provisional es solo por unos meses para recavar más pruebas para luego realizar la acusación y elevar la causa a juicio oral y público.

Sin embargo la fiscal fue trasladada a la fiscalía de Villa Hayes, Chaco, el pasado 31 de marzo, por disposición de la Fiscalía General. Ahora se aguarda la definición de la recusación para poder seguir con las pesquisas.

Intentamos hablar con el policía denunciado, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.