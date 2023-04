Denuncian mala atención en el Hospital Regional de Caacupé

Sebastián Alderete, oriundo de Piribebuy, relató que la madre de su yerno está internada en dicha institución por un cuadro severo de neumonía desde hace semanas y todavía no le dieron un diagnóstico. La paciente es Maura Ortigoza de Penayo.

Según el denunciante, Ortigoza de Penayo se encuentra internada en el nosocomio desde hace 15 días y debe ser trasladada a otro centro asistencial porque requiere de cuidados intensivos, y el Hospital Regional de Caacupé no dispone camas libres. Sin embargo, no pueden llevarla porque los médicos no dieron un diagnóstico, indicó Sebastián Alderete.

Lamentó la terrible situación que está viviendo su familia porque ya son varios días que están con este problema y el personal médico no dan una respuesta.

Alderete explicó que ya no saben qué pensar de la institución que les afecta porque hay falta total de comunicación y de empatía de los médicos hacia la familia de los pacientes. Supuestamente ayer a la noche ya se le debían llevar a la señora a un hospital con terapia intensiva, en Misiones, pero después salieron con que no había cama en ese lugar.

Hoy dijeron que se estaba completando una documentación para trasladar a la señora al Hospital Nacional de Itauguá, pero luego indicaron que tampoco hay cama en el nosocomio de referencia en el país, indicó.

No sabemos qué hacer; parece que esperan que la afectada se muera. Esto es muy triste. Es una vergüenza la atención del hospital; no nos dan el diagnóstico y si preguntamos qué sucede nos maltratan”, expresó el denunciante.

Alderete mencionó que ante la situación intentó comunicarse con el director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, Dr. Eduardo Jara, pero no fue recibido.

“Apelamos a la prensa porque la señora está en muy mal estado, los hijos están desconsolados y necesitamos ayuda”, dijo Alderete.

Otra denunciantes es Teodora Urán, de Caacupé. Dijo que en el hospital regional hay numerosas irregularidades que deben ser descubiertas. Resaltó que en la institución hay nepotismo, situación que, tristemente, afecta a muchos pacientes, que en su mayoría no logra recibir atención digna.

“En ese hospital, si uno no es amigo de los doctores no accede a consultas ni a medicamentos; es una pena”, indicó.

El director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Luis Gómez, mencionó que no estaba al tanto de las quejas, pero que se interiorizará de los casos denunciados. Añadió que hará lo posible por darle solución si confirma las versiones de los afectados.

Tratamos de comunicarnos con el doctor Eduardo Jara, pero tampoco atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.ver lo resolverán.