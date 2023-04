¿Los feminicidas son enfermos mentales?

De acuerdo a la psicóloga Angélica Roa, el mito de que los ofensores, los agresores sexuales y feminicidas son enfermos mentales son construidos y se mantienen porque tienen la función de tapar la gravedad y extensión del problema, confundir el lugar real de los protagonistas, depositar la culpabilidad en la víctima y su impacto real es instalar la incredulidad.

Angélica Roa nos recuerda que en el libro “Violencia Virtuosa” basado en una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), encabezada por Alan Page Fiske y Tage Shakti Rai denominan el Síndrome Breaking Bad a la influencia de las creencias personales en el ejercicio de la violencia.

Los resultados de las entrevistas con criminales evidencian que son bastante comunes ejercer violencia contra los otros por pensar que con ello se defiende una causa moral y ponen como ejemplo personas que maltratan a sus hijos o a sus parejas. “Pese a que desde el punto de vista de la sociedad están equivocados, ellos están convencidos de que hacen lo correcto. La percepción de que sus víctimas deben obedecerles es fruto de sus creencias”.

La violencia de género es una problemática universal que no respeta clase social

“La violencia familiar no respeta clase social, religión, status, ni formación académica, lo que nos permite pensar que excede a experiencias particulares. Desde la psicoterapia genero sensitiva de Gioconda Batres se explica el ejercicio de dicha violencia por el proceso de socialización. De ahí la importancia de incorporar la perspectiva de género no solo para describir la complejidad del problema, sino como una categoría de análisis que explica la construcción de la identidad masculina y femenina, las características de la relación entre hombres y mujeres y la tensión que se genera en esa relación”, señala Angélica Roa, feminista y psicóloga clínica que trabaja el tema del autocuidado de las mujeres, las emociones de las mujeres y de violencia hacia las mujeres.

Según la psicóloga la Dra. Gioconda Batres, medica psiquiatra costarricense, directora del Programa de Capacitación contra la violencia domestica ha dictado varios cursos en nuestro país y publicado varios libros entre ellos: “El lado oculto de la masculinidad. Tratamiento para. Ofensores”, donde presenta su teoría sobre la transmisión social del comportamiento de género y la socialización masculina como base de la violencia.

“En el modelo patriarcal la identidad masculina se construye primero por la desidentificación con lo femenino, desvalorizando todas aquellas características consideradas femeninas y el alejamiento de la homosexualidad, que no se dude de su virilidad”, recalca.

Relaciones de dominación, competencia y violencia

La feminista y psicóloga clínica que desde hace años trabaja el tema de la violencia hacia las mujeres dice que, “Otra cualidad deseada es la capacidad de mandar sobre los demás, desenvolverse en el ámbito público, en el trabajo, los amigos, ser una persona importante”.

“Establecer relaciones de dominación, competencia y la violencia como forma de ejercer la autoridad, y por ultimo ser un hombre duro, demostrar que es mejor. Ejercer la sexualidad como un espacio de control y dominación”.

Bajo estas premisas los hombres tienen particular dificultad para establecer relaciones afectivas, al no poder identificar sus emociones no expresan sus sentimientos. En sociedades tradicionales como la nuestra, les está permitido dominar, controlar y ejercer poder sobre las otras personas, exigir, decidir y hacer lo que desea. Utilizar la violencia como forma de poder y dominio.

La antropóloga feminista argentina Rita Segato afirma que los hombres se prueban a sí mismos que son hombres a través de la violencia. Para avanzar como sociedad hacia la erradicación de la violencia femicida, debemos crear el malestar de los hombres hacia ese modelo de masculinidad. Podemos seguir a Segato cuando afirma: “entender el mandato de masculinidad es liberador para los hombres, que han entendido mal de lo que se trata ser un ser humano hombre. No significa ser capaz de derrotar a alguien. Y, básicamente, ha sido entendido así, para ser admitidos en su propio club, cofradía, club de fútbol, de rugby, de amigos. La masculinidad debe cambiar radicalmente sobre lo que se entiende debe ser un humano hombre”.