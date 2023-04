Cones permite que carreras del área de salud evadan evaluación de Aneaes

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) permite que las facultades de Medicina y otras del área de salud “evadan la evaluación” de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) mediante la vigencia del artículo 21 de la Resolución Cones 166/15.

Dicha afirmación consta en una nota enviada el 20 de noviembre de 2019 por el entonces presidente de la Aneaes, Raúl Aguilera, al entonces presidente del consejo ejecutivo del Cones, Narciso Velázquez. En el documento, la agencia solicitaba la modificación del artículo 21 de la resolución 166/15, ya que permite que “existan cohortes de egresados de carreras y programas cuya calidad no ha sido acreditada por la Aneaes”.

Pese a la solicitud de la Aneaes, en el Cones hicieron caso omiso, sin importar que la resolución 166 pisotea la Ley 2.072/03.

El artículo 21 de la resolución del Cones indica que la intervención a facultades de Ciencias de la Salud que no se presenten a la tercera convocatoria de evaluación de la Aneaes, serán intervenidas. Esto permite que las unidades académicas escapen de los dos primeros llamados y no se analice su competencia educativa.

¿Qué dice la Ley 2.072 sobre la evaluación y acreditación?

La Ley 2.072 establece en su artículo 2: “la participación en procesos de evaluación externa y acreditación tendrá carácter voluntario, salvo para las carreras de derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica, y para aquellas que otorguen títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones cuya práctica pueda significar daños a la integridad de las personas o a su patrimonio”.

Tomando esta norma, la Aneaes pretende la modificación del artículo 21 de la resolución Cones, para garantizar la calidad académica de los estudiantes de carreras del área de la salud, mediante la obligatoriedad de las evaluaciones de Aneaes.

¿En qué consiste la propuesta por Aneaes?

Aneaes plantea que las carreras del área de la salud que no cuentan con una promoción de egresados, pero que tengan 2 (dos) años de funcionamiento, “deberán presentarse a los procesos de evaluación con fines diagnósticos”, convocados por la Aneaes.

De esta forma, las facultades del área de la salud no tendrían ningún tipo de excusas, ya que la agencia plantea que, de no presentarse, sería “intervenida la institución de educación superior cuyas carreras de grado y programas de posgrado de especialidades médicas, respectivamente, no se presenten a las convocatorias realizadas por la Aneaes”.

Esta intervención, según la propuesta de cambio, también incluiría a las facultadas de ciencias de la salud que se presentaron a la convocatoria de la agencia pero abandonaron el proceso por el camino.

También se plantea que “las carreras de grado o programa de postgrado de especialidades médicas que, habiendo sido evaluados por la Aneaes y que no hayan acreditado o postergado la acreditación, no podrán inscribir nuevos matriculados, hasta tanto acrediten en el Modelo Nacional”.

Cones no descarta revisar resolución

El presidente del Cones, Clarito Rojas, refirió que la revisión del artículo 21 de la citada resolución debe realizarse “de forma inmediata”. Lo dice ahora, pese a que el pedido de Aneaes fue ignorado por el anterior consejo ejecutivo del Cones, encabezado por Narciso Velázquez y en el cual el propio Rojas fue vicepresidente.