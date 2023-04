Círculo Paraguayo de Médicos insiste en auditoría al Cones por irregularidades en habilitación de carreras de Medicina

Pese a la salida del presbítero Narciso Velázquez de la mesa ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), desde el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) insisten en que se realice una investigación interna al órgano encargado de habilitar facultades y universidades y controlarlas.

Lea más: Círculo de Médicos exige no habilitar más facultades de medicina

El presidente del CPM, Jorge Rodas, refirió que existen cuatro puntos que justifican una auditoría de gestión institucional, administrativa y financiera por parte de la Contraloría General de la República (CGP) o el Poder Ejecutivo.

Cabe destacar que el pedido de Rodas, dirigido al contralor general de la República, Camilo Benítez, contempla los ejercicios fiscales 2019 al 2023. El representante de los médicos también solicitó que el Cones prohíba la habilitación de carreras de Medicina por 5 años.

Cones habilitó carreras de Medicina con carga horaria imposible de cumplir, afirman

Rodas explicó que la carga horaria total del plan de estudios estipulado para las carreras de Medicina, es de 5.500 horas, a fin de cumplir con criterios de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Sin embargo, el Cones habilitó carreras de ciencias médicas con cargas horarias de 8.000, 10.000 y 12.240 horas, que son de cumplimiento imposible.

Lea más: Presidente del Círculo de Médicoa culpa al Cones por pésima formación de médicos

“Esto demandaría una duración académica de 13 años y no 6 como es habitual”, dijo Rodas.

Crearon 10 facultades de Medicina en donde hay un solo hospital para prácticas

Otro hecho que no tuvo en cuenta el Cones, según Rodas, es la habilitación de carreras de Medicina en localidades donde no hay campos clínicos de práctica suficientes. Detalló el caso particular de Pedro Juan Caballero.

Allí fueron habilitadas 10 facultadas de Medicina, que movilizan a 20.000 estudiantes aproximadamente. De estos alumnos, unos 5.000 (alumnos del 3°, 4° y 5°) deben hacer prácticas en el único hospital disponible, que cuenta con 200 camas.

Lea más: Médicos piden urgente intervención del Cones y apartar a Narciso Velázquez

Bajo estas condiciones, las prácticas hospitalarias tampoco serán posibles, a criterio de Rodas. Si existen 200 camas en un hospital, un máximo de 500 alumnos son los que podrán hacer sus prácticas, remarcó.

Cones autoriza prácticas en hospitales sin habilitación del Ministerio de Salud

Rodas indicó que el tercer aspecto a considerar para una auditoría es que el Cones habilita centros de práctica en hospitales no habilitados por el Ministerio de Salud.

Lea más: Cones: médicos piden a Contraloría General de la República auditar organismo de educación

Agregó que el órgano contralor de la educación superior da su parecer favorable a los campos de práctica con la sola revisión documental, sin un proceso de verificación “in situ” que permita corroborar el cumplimiento de los requisitos por parte de estos establecimientos.

Presidente de CPM acusa de “nepotismo académico”

El presidente de CPM calificó como “nepotismo académico” a la habilitación de más de 60 centros de práctica para los estudiantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC), en donde es rector Narciso Velázquez, coincidentemente en el periodo que le tocó ser presidente del Cones. El consejo renovó sus autoridades, pero quedó como presidente Clarito Rojas, quien era vicepresidente del ente durante la presidencia de Velázquez.