CGR detecta irregularidades en Jesús: almuerzo escolar sólo fue servido por 21 días de 188 que debían brindarse en el periodo 2022

El informe final de la Contraloría General de la República (CGR) evidencia varias irregularidades en el proceso de transferencias de los recursos asignados para alimentación escolar provenientes del Fonacide para la Municipalidad de Jesús, administrada por el intendente Víctor Garay (ANR), en el periodo 2022.

Según los resultados de la auditoría se debían haber entregado el almuerzo escolar para 188 días hábiles, según el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de los cuales en el municipio de Jesús de Tavarangue, sólo se distribuyeron por 21 días del mes de noviembre del año pasado.

También concluyó la falta de control y gestión del municipio para asegurar el almuerzo escolar, además de garantizar las condiciones de salubridad y calidad del servicio prestado por la empresa adjudicada.

El contrato se había firmado con la empresa Distribuidora Paraguay, a cargo de Rosa Mabel Capli por un total de unas 85.100 raciones para 7 instituciones educativas por 50 días. Según representantes del municipio, la distribución del almuerzo escolar es plurianual, con el fin de asegurar que el inicio de clases de este periodo sea brindando el servicio. El monto máximo estimado a ser asignado es de G. 1.021.200.000.

En total se registró un porcentaje de ejecución de un 77.48% del presupuesto total, entre ellos figura el pago de una deuda de la administración anterior por unos G.140.000.000.

Pueden Bloquear las cuentas del municipio

El municipio de Jesús tiene un periodo de treinta días para presentar un Plan de Mejoramiento donde deben resolver las 9 observaciones que puntualizó el informe de la Contraloría. De no cumplirse el plazo puede recibir sanciones entre las que se incluye el bloqueo de las cuentas del municipio hasta que se esclarezca la situación.

Entre las observaciones principales del informe destaca que para el ente auditor, la Municipalidad no aseguró el sostenimiento del almuerzo escolar, para lo que debería considerar utilizar no sólo fondos del Fonacide, como está establecido en la ley. Además la institución no actualizó el estado del procedimiento de contratación en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), aunque la adjudicación ya se había hecho a la empresa mencionada.

El informe fue presentado en fecha 31 de Marzo de este año, por lo que para fin de mes la Municipalidad deberá presentar el Plan ante la CGR en espera de una resolución de esta situación. Para conocer más detalles del informe, puede ingresar aquí.

El descargo presentado por la Municipalidad

Entre los principales puntos presentados como descargo, destaca que mencionaron que son una administración entrante, que encontró “bastante desordenado el municipio”, por lo que relegan responsabilidades a la administración anterior. Además, en otro de los puntos señalados, alegaba errores no intencionales y sobrecarga de actividades de los funcionarios, por lo que no podían cumplir de manera correcta su función.

El intendente municipal, Víctor Garay, aseguró que estarán presentando el plan de mejoras durante la semana y que estuvieron trabajando sobre todos los puntos expuestos. También agregó que hasta la actualidad están asegurando el almuerzo escolar en el periodo 2023 para cinco instituciones educativas, debido al cierre de dos escuelas por falta de estudiantes, según afirmó.