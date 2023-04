Aguardan fecha para operar a la bebé con necrosis en los dedos

Llena de inocencia, Melody espera en la sala 14 de lactantes del Hospital de Clínicas la fecha para ser operada de sus dedos que tienen necrosis. Se le debe amputar cuatro deditos. Ella no sabe que debido a una supuesta negligencia está en esas condiciones. A su lado, su mamá cuida de ella poniendo un pañito en su frente para bajar la fiebre que aún no la deja del todo. Su diagnóstico no fue preciso, y debido a eso no llegó a tiempo para que la pudieran sanar.