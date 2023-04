MEC niega expulsión de Feipar y aclara que otras federaciones pidieron su exclusión de la mesa de trabajo

Ayer, la organización “Familias por la educación integral del Paraguay” (Feipar) reclamó tras haber sido expulsada de la Mesa Técnica de Padres del Ministerio de Educación. Al respecto, la viceministra Zulma Morales aclaró que esa determinación aún no se ha tomado.

Primeramente, explicó que las organizaciones que deseen formar parte de esa mesa de trabajo deben cumplir tres requisitos: tener una personería jurídica, presentar un estatuto y demostrar que cuentan con el aval de 10 asociaciones de padres de hijos en escuelas públicas (asociaciones de cooperadoras escolares).

El plazo para cumplir esos tres requisitos venció ayer y la viceministra aseguró que Feipar no cumplió el último requisito; es decir, no demostró que representa a asociaciones de padres. No obstante, indicó que Asesoría Jurídica del MEC deberá ahora estudiar todos los papeles presentados y luego determinar qué organizaciones seguirán formando parte de la mesa.

“Personalmente, no recibí carpetas de Feipar (...) En este caso, el MEC no le expulsa, todavía no hay dictamen de Asesoría Jurídica ante la presentación de estas carpetas”, señaló la viceministra en contacto con ABC Cardinal.

Otras organizaciones pidieron su exclusión de Feipar

Por otra parte, Morales relató que ayer los otros padres que integran la mesa hasta la fecha votaron para solicitar al MEC la exclusión de Feipar y decidieron, de forma unánime, enviar una nota.

“Ayer, la mesa, dentro de su espacio democrático, porque son federaciones autónomas, solicitan votación para pedir excluir a Feipar de la mesa. Son las demás federaciones de padres las que solicitan la exclusión de este espacio de participación”, detalló.

En ese sentido, explicó que el problema se generó debido a que Feipar un día antes presentó de manera independiente ante el MEC una nota rechazando un material que había sido presentado para su evaluación antes de ser distribuido a las instituciones educativas. La viceministra señaló que los padres habían decidido tomar una decisión en conjunto sobre dicho documento, pero Feipar lo hizo individualmente antes del día designado para el debate.

“Ayer, las demás federaciones solicitan que, si Feipar no presenta documentos, no cumple los requisitos y no tiene un espíritu colaborativo enmarcado en los valores del respeto y la tolerancia, sea excluido”, agregó

El documento que rechaza Feipar

Por otra parte, la viceministra aclaró que en esta mesa técnica de padres no se trata el Plan Nacional de Desarrollo Educativo (ex Plan de Transformación Educativa). Señaló que el objetivo de la MTP es una participación efectiva de los padres como contralores de procesos educativos.

“En esta mesa se hacen presentaciones, pero quien realmente trabaja el plan y hace lectura de las propuestas es la comisión ad hoc, hoy definida por decreto como la comisión Conec. La mesa de padres hace las presentaciones primarias, todos los trabajos que tengan relación con propuestas para el sistema educativo, es una mesa deliberativa, tiene posibilidades de ser resolutiva en caso de que, de forma unánime, soliciten algo al MEC vía nota”, añadió.

Así también, la viceministra contó que el material rechazado por Feipar se denomina “12 ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia y en la escuela”. Detalló que trata sobre la “educación en función al carácter y desarrollo efectivo de la sexualidad, de acuerdo al desarrollo biológico de la persona”. Contó que el libro fue presentado para su evaluación ante los padres y que ayer la mayoría decidió aprobarlo.

“(El documento) no está aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencias, es una socialización en referencia al impacto positivo del material en otros países, es un punto que como país necesitamos trabajar. Es un material elaborado por la boliviana María Judith Turriaga, ella misma llegó al país para hacer la presentación. En Paraguay tenemos 49 instituciones que ya están utilizando y tienen un impacto positivo en su institución”, reveló.

Finalmente, hizo énfasis en que seis de las siete organizaciones de padres ayer en la mesa de trabajo aprobaron ese libro porque “reúne las condiciones”

Feipar dice que el MEC “les rogó” que formen parte de la mesa

Por su parte, Paola Vaccoti, presidenta de Feipar, esta mañana aseguró que el MEC llamó directamente a Feipar para solicitarle que forme parte de esta mesa, pero ellos desconocían los requisitos mencionados. Alegó que en ningún momento fueron informados y que desea saber cuáles son las normativas en las cuales se establecieron dichos requisitos.

“A nosotros, el MEC nos llamó para que estemos en la mesa porque necesitaban un equilibrio, porque todos son representantes de familias pero son autoritarios, fundamentalistas religiosos (...) Nos rogaron para ejercer un equilibrio, fuimos a la mesa, no nos presentaron requisitos, ayer fue la primera vez que presentaron los requisitos”, argumentó.