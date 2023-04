Video: obra de ampliación de la ruta PY02 se inundan en Caacupé

Las obras de ampliación de la ruta PY 02 siguen generando molestias a la población de Caacupé. En esta ocasión, el enojo de los habitantes de Cabañas se acentúa mucho más porque, tras las lluvias, el sitio se inundó por completo la construcción de un viaducto y una canaleta, que evidentemente no sirve.

Las aguas que se desbordaban desde arriba de la obra ponían en peligro a los que transitaban en el lugar. Los trabajos están a cargo del Consorcio Rutas del Este y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Jazmín Páez, pobladora de Cabañas, mencionó que el (MOPC) dejó a los ciudadanos “encajonados” por las obras mal hechas. A pesar de la construcción de supuestas canaletas que, cada vez que llueve, la ruta se llena de agua y se convierte en un gran arroyo.

Mencionó que hace un año atrás con los pobladores se habían manifestado contra el proyecto de las obras de ampliación de la ruta PY02. Lo habían hecho justamente por el miedo de quedarse sin accesos.

Luego de eso, los empresarios les habían dicho que no se preocupen, que les dejarían un paso peatonal. Pasó el tiempo, hoy en el sitio no existe ningún paso peatonal. Las familias, estudiantes y trabajadores son los más afectados porque no cuentan con un móvil para dirigirse al único camino que los acercaba con más rapidez al centro de la ciudad de Caacupé.

El lugar representa un peligro para los estudiantes

La pobladora relató que en la mañana del martes, una estudiante que volvía de la escuela cayó en el raudal en la zona de obras. Gracias a la alerta de los vecinos, pudieron rescatarla. “Este charco enorme no se formaría si hubieran hecho un buen trabajo”, expresó.

Antes de empezar con el proyecto de ampliación, los encargados habían prometido a los habitantes que les dejarían una senda peatonal; sin embargo, eso nunca sucedió. Actualmente en el lugar no hay paso peatonal y, a raíz de esta construcción en Cabañas, muchos productores y comerciantes se vieron afectados. Alegan que los turistas ya no ingresan a la zona para hacer sus compras por la dificultad para desplazarse.

“Lo que supuestamente debía ser una obra para progresar terminó perjudicando a toda la comunidad”, dijo indignada la pobladora.

Al respecto, llamamos al viceministro de obras del (MOPC), Rubén Andino, para consultarle sobre el inconveniente, pero no atendió a nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.