Siguen las quejas por la ampliación de la ruta PY02

La ampliación de la ruta PY02 está a cargo del Consorcio Rutas del Este y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Estas obras siguen causando múltiples inconvenientes desde el inicio del trazado vial.

Los trabajos de ampliación de la ruta PY02 desde Ypacaraí, hasta Caaguazú están presupuestadas en 500 millones de dólares, y el Gobierno nacional debe cubrir 1700 millones de dólares, a las firmas del consorcio, en un plazo de 30 años mediante la explotación del cobro de peajes, que entró en vigencia en el año 2018.

Desde hace más de 2 semanas, varios pobladores se encuentran en la zona de obras del barrio San Isidro de Caacupé, manifestándose para exigir que las autoridades del MOPC accedan a sus peticiones.

Mercedes Martínez, una de las pobladoras del barrio San Isidro, explicó que tras varios días de manifestación, recién el viernes pasado apareció Isaac Campuzano, representante del MOPC, quien les refirió que no puede decidir porque ya los documentos fueron concretados y para volver hacer otro se necesitan realizar varios trámites. Además, también deben hablar con el Ministerio de Hacienda y todo ello tiene su proceso, según acotó.

“Campuzano tardó en aparecer y encima no supo darnos alguna solución viable, vivimos en un futuro incierto y ya no sabemos que pasará en nuestra comunidad. Nos dio muchas vueltas, no nos aseguró de que responderán a nuestros pedidos y los pobladores estamos indignados”, expresó Martínez.

Pasos peatonales y vehiculares

Mercedes Martínez resaltó que como pobladora y madre de familia lamenta que lleguen a esta situación. Teniendo en cuenta que están a solo días, de que los niños empiecen las clases, en los alrededores se encuentran más de 20 familias, que son afectadas por estos trabajos.

No solo los chicos necesitarán transitar con seguridad y tranquilidad, sino también los adultos mayores que aún circulan en la zona, y en el sitio de obras se exponen a un peligro constante, según agregó.

“Nuestra preocupación son la cantidad de niños y adultos mayores, que serán perjudicados por el desarrollo de estas obras, nosotros no bajaremos la guardia, y vamos a impedir que se continúe con las obras, hasta que las autoridades pertinentes cumplan nuestro pedido”, puntualizó Martínez.

Intentamos contactar con el ingeniero Campuzano pero pese nuestras reiteradas llamadas no obtuvimos respuesta. Así también nos comunicamos con el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), pero no nos atendió. Estamos abiertos si desean referirse al caso.