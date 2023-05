Joven detenido por presunto abuso sexual a una niña de 3 años

El Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal Laura Fernández, dispuso la detención de un hombre de 20 años tras ser sindicado como el principal sospechoso de haber abusado sexualmente de una menor de 3 años.

El joven fue detenido esta madrugada por agentes de la Comisaría 4ª del barrio San Miguel, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Villarrica, donde aparentemente aguardaba un bus para fugarse de la ciudad.

Lea más: Autopsia confirma abuso a pequeña fallecida, pero no la causa de muerte

La intervención de las autoridades se dio después de que una profesional medica haya radicado la denuncia ante el Ministerio Público tras recibir a la paciente de 3 años, que fue auxiliada por su madre.

Una vez asistida, se percataron de que la víctima sangraba y que fue violentada en las partes genitales.

La madre de la víctima, también una mujer joven, comentó que se percató de lo sucedido cuando su hija le dijo que quería ir al baño para orinar.

“‘Mamá, quiero hacer pipí', me dijo y cuando le llevé al baño me dijo que le dolía su cola y su cosa (genitales). Le acosté en la cama, le revisé y estaba lleno de sangre. Le traje al hospital y se quedó internada”, relató la mujer.

El hecho de supuesto abuso habría ocurrido la tarde del miércoles en la vivienda familiar donde residía el presunto autor.

Abuso sexual: niña contó a su mamá “todo lo que le hizo” el ahora detenido

“Le pregunté qué le pasó y ella me dijo que (el hombre ) le hizo así, ella sabe hablar. Me dijo que le hizo estas cosas, contó todo lo que le hizo. Las vecinas me ayudaron a llevarla al hospital y después para hacer la denuncia”, comentó la madre.

Lea más: Feminicidio: adolescente asesinada por su expadrastro era abusada desde los 9 años

El jefe de la Comisaría 4° San Miguel, suboficial superior Carlos Mercado, indicó que la detención del presunto autor se dio después de que se realizara la búsqueda y localización en puntos estratégicos de la ciudad, tras la orden de captura librada por el Ministerio Público.

“Realizamos trabajos de búsqueda y localización del presunto autor. Tuvimos información de que rondaba por la zona de la terminal de ómnibus aparentemente con la idea de fugarse de la ciudad. Con mi equipo logramos detenerlo dentro de la parada, posiblemente aguardando ya algún ómnibus. Posteriormente, fue remitido a la Comisaría 3ª, a disposición de la Fiscalía”, puntualizó Mercado.

Imputación por abuso sexual y pedido de prisión preventiva

La agente fiscal Laura Fernández Centurión, que lleva adelante la investigación, anunció que presentará imputación por abuso sexual en niños y solicitará al Juzgado Penal de Garantías de turno la prisión preventiva del sindicado en el transcurso del día, tras culminar algunas diligencias.

“Ya se realizó la inspección médica a la menor y ahora nos encontramos por el Hospital Regional para tratar de hablar con la víctima, con el acompañamiento de una profesional psicóloga. Vamos a solicitar la prisión preventiva del denunciado”, puntualizó.

Lea más: Rescatan a niña mbya de un intento de abuso sexual en Obligado