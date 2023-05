Incan: falta el 10% de los medicamentos, pero solo tres son oncológicos, dice director del hospital

El déficit de medicamentos contra el cáncer es motivo de queja constante de los pacientes oncológicos que son tratados en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y otros establecimientos de salud que dependen de ese hospital para la provisión de fármacos.

El doctor Julio Rolón Vicioso, director general del Incan, reconoció que actualmente no disponen del 10% de las medicinas que son parte del vademécum. El médico retomó esta semana sus funciones como director del hospital, tras tomarse vacaciones y un permiso especial porque estaba dedicado a su campaña política para ocupar una banca colorada en la Cámara de Senadores.

“El presupuesto oncológico nunca va a ser suficiente, porque cada año aumenta la cantidad de personas que van al Instituto. Una ampliación presupuestaria evidentemente va a contribuir a nuestra capacidad financiera para aumentar la cantidad de insumos y medicamentos que vamos a ir comprando. Cualquier aumento presupuestario siempre va a ser positivo”, dijo el médico a ABC.

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece una ampliación presupuestaria para el Incan de unos US$ 13 millones, los pacientes apuran la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo. Aseguran, sin embargo, que el dinero asignado a la atención oncológica.

“Hay un montón de cosas que se suman al recurso financiero, no se trata solamente de disponibilidad de dinero. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero no tengo el medicamento en Paraguay. Lastimosamente hay medicinas que no hay y estamos esperando que vengan”, sostuvo Rolón.

Medicamentos oncológicos están en proceso de compra, aseguran en Incan

Sobre el reclamo constante que realizan los pacientes oncológicos sobre la falta de drogas contra el cáncer, Rolón dijo que estas medicinas están en proceso licitatorio.

“Ahora estamos en un proceso de compra de la lista de medicamentos. El 90% (de los remedios) están disponibles y un 10% está en proceso de adquisición. La situación del Incan siempre es delicada porque todo es para ayer. Los recursos son limitados y las necesidades son infinitas”, lamentó el doctor Rolón.

El responsable del hospital mencionó que en ese porcentaje de medicinas en falta, solo tres fármacos corresponden a drogas oncológicas, asegurando que el resto son medicamentos generales.

Vademécum oncológico es de 60 medicamentos

Consultado sobre cuáles serían las tres medicinas oncológicas que están en falta, el doctor Rolón indicó que el vademécum del Incan contiene 60 fármacos específicos utilizados contra el cáncer y que las drogas en falta actualmente son bleomicina, cisplatino y carboplatino.

“Estuve conversando con el ministro (Julio Borba) al respecto y él me dio la directiva de iniciar un proceso para comprar de manera inmediata, paralelamente al proceso grande que ya inició”, sostuvo.

El doctor Rolón preció que en su mayoría las medicinas contra el cáncer que son parte del vademécum del Incan son de alto costo, imposibles de pagar por los pacientes.

“En 6 años pasamos de tener 12 medicamentos a tener 60 fármacos, de los cuales un buen porcentaje son de altísimo costo. Hay medicamentos que cuestan G. 34 millones y se aplican dos ampollas cada 21 días por un tiempo indefinido, que ningún paraguayo promedio puede sostener”, lamentó.