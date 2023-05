Médicos coloproctólogos paraguayos y bolivianos comparten experiencias en Congreso

La actividad realizada en honor al padre de la Coloproctología boliviana, el Prof. Dr Hugo Herebia tendrá varios exponentes de varios países. Entre los disertantes se encuentran los médicos integrantes de la Unidad de Coloproctología del Hospital de Clínicas de la UNA, quienes se encuentran a cargo del Prof. Dr Isaías Ricardo Fretes.

Los especialistas expondrán casos y protocolos quirúrgicos de la Sala Diez del Hospital de Clínicas de la referida especialidad clínica. Esta actividad científica posee el atractivo de que residentes de cirugía tanto paraguayos como bolivianos estarán presentando casos quirúrgicos que se discutirán y servirán para los especialistas puedan tomar decisiones acertadas en futuros tratamientos y diagnósticos.

El Dr. Isaías Fretes resaltó que la dedicación y capacitación de los médicos tiene una incidencia alta en los tratamientos que los médicos indican a los pacientes. “El consenso final es que hay que hacer prevención. El cáncer de colon empieza con pequeñas lesiones llamadas pólipos. Las personas, aunque no tengan sintomatología, deben realizarse una colonoscopía y extirparse para no desarrollar la enfermedad”, destacó.

Manifestó que la información muchas veces no llega a todas las personas o el que sabe no cuenta con medios. “Los centros están abarrotados, a veces por una cuestión de tabú no se realizan ninguna colonoscopía. En nuestro país el 30 % de los cáncer colonorectales consultan de urgencia, lo que ocurre en Bolivia. A diferencia nuestro país está más avanzado en cuanto a acceso a la salud”, subrayó el especialista Dr. Isaías Fretes.

Resaltó, que sala diez, va adquiriendo un cariz Internacional, y por consiguiente busca estar a la vanguardia de la cirugía Paraguaya. Igualmente mencionó que por primera vez el Departamento de Coloproctología del Hospital de Clínicas recibió a un médico boliviano, el Dr. Reinaldo Mendoza Poma para realizar una pasantía de especialización para fortalecer y pulir sus conocimientos.