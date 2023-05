Pasajero se rompió un diente y sufrió golpes tras caer de un bus en Asunción

Vía la red social Twitter, el joven Luis Ríos relató que mientras intentaba descender ayer de un bus de la línea 31, él terminó cayendo e impactando su rostro contra el cordón de la vereda, ya que el chofer habría puesto en marcha el vehículo antes que el abandonara completamente el colectivo.

Ante la fuerte caída, uno de sus dientes se terminó rompiendo y generó sensibilidad en otros, como también presenta heridas en los alrededores de la boca y una de sus manos. Al respecto, Ríos indicó que esto se dio ayer, lunes, pasadas las 19:00 en el barrio Sajonia.

Continuando con su relato, el pasajero sostuvo que el chofer de la unidad 67 -según los datos de su tarjeta Jaha- no detuvo la marcha tras su caída y abandonó el lugar, mientras que sobre su caída explicó que no pudo atajarse al estar ya medio cuerpo afuera e incluso imposibilitando que ponga sus manos en el intento de amortiguar el impacto.

“Esa embestida de la marcha me tira al piso y caigo tan mal que doy de boca contra el cordón de la vereda, aplastándome los cuatro dientes y generando mucha sensibilidad hasta el momento; uno se me partió”, contó en comunicación con ABC Color.

Denuncia ante el Viceministerio de Transporte

Asimismo, Ríos indicó que hoy, luego de realizar también una serie de consultas médicas, presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional, la Fiscalía y también el Viceministerio de Transporte (VMT).

Al respecto, el joven detalló que desde el Viceministerio de Transporte ya se comunicaron con él, informándole que se encuentran investigando el caso e incluso que habrían identificado al chofer de esa unidad en el momento del accidente.

Por otra parte, aseguró que hasta ahora no tuvo ningún tipo de comunicación por parte de la empresa propietaria de la línea.

“Yo ya contacté con un abogado. No sé si el chofer no se percató pero no bajó la marcha e incluso me dijeron que me rozó con la rueda de atrás. Al levantarme mareado vi la sangre y fui hasta casa para tranquilizarme”, finalizó.

Por su parte, el director de Área Metropolitana de Transporte del VMT, Juan José Rolón, confirmó que la institución está dando un acompañamiento al afectado y en referencia a la empresa de transporte, esta sería sancionada con una multa a determinar según el hecho incurrido.

“Con la denuncia inicia un proceso investigativo. Si se demuestra que se incurrió en una falta, la empresa está prácticamente obligada a pagar la multa porque si no está al día no puede cobrar el subsidio, así que por lo general se garantiza que la multa pueda ser cobrada”, indicó.

