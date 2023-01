Joven denuncia que quedó con heridas tras caer de un bus de la Línea 38

Según relata Betania Moreno (20), cerca de las 07:00 de hoy tuvo un accidente mientras intentaba descender de un bus de la Línea 38 “Mcal. López SRL”, en zona de la Estación de Buses de Asunción. Ante el hecho, la joven quedó con considerables raspones y golpes, por lo que fue trasladada al Hospital de Trauma.

Mediante la atención médica se descartaron fracturas, pero de igual manera deberá guardar reposo por siete días atendiendo las heridas y dolores que presenta. Esto ocurrió en la mañana de este jueves, cuando ella planteaba descender del bus pero mientras se encontraba en el último escalón, el chofer habría puesto en marcha el vehículo y comenzó a cerrar la puerta, lo que generó su caída a la calle.

Incluso la denunciante lamenta que el conductor del colectivo solo paró la marcha cuando los otros pasajeros comenzaron a gritarle; sin embargo, según denuncia, no llegó a descender en ningún momento para brindarle ayuda, lo que se constituiría en omisión de auxilio.

“Pensé que tenía raspones nomás pero luego me comenzó a doler muchísimo todo. Fui en Bolt hasta el Hospital de Trauma, donde me atendieron y descartaron fracturas, pero tengo reposo por siete días y no puedo mover mucho mi pierna; no puedo ni caminar”, indicó.

Lea más: Familia de Liz recibe ayuda y pide justicia por la caída de la joven de un colectivo

Denuncia por la caída y respuesta de la Línea 38

Asimismo, Moreno detalló que aguarda la entrega de sus resultados médicos realizados en el Hospital de Trauma para ir a realizar una denuncia policial por el hecho, atendiendo que cuando intentó realizarlo hoy, le habían indicado que debía hacerlo en otra dependencia policial.

“Yo ya quería volver a mi casa por como estaba. Luego, cuando tenga el reporte médico, que -me dijeron- va a estar mañana, voy a ir a hacer la denuncia en la comisaría. También hay una cámara de circuito cerrado que quiero conseguir”, aseguró.

Por otra parte, en referencia a la Línea 38, desde la gerencia de la empresa de transporte confirmaron a la redacción de ABC Color que se interiorizarán sobre el caso y tomarían las medidas correspondientes ante el hecho, buscando así brindar una asistencia a la víctima.

Lea más: Apareció el primer testigo del caso Liz Vera y se confirma la omisión del chofer