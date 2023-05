Paraguarí: escolares piden un país que respeten sus derechos y se detenga el abuso sexual de niños y adolescentes

Estudiantes de 52 instituciones educativas se congregaron en la calle Pa’i Gómez para participar del tradicional desfile estudiantil. Asistieron autoridades políticas, municipales, departamentales, educativas, militares y policiales. Previamente se llevó a cabo un cto cultural con el izamiento de la bandera paraguaya y la entonación del Himno Nacional patrio.

Los niños y jóvenes vistieron sus mejores galas para desfilar luego de tres años de suspensión por la pandemia del covid-19. A su paso, algunos escolares dejaron mensaje a las autoridades presentes, como la Escuela Básica N°1388 “Emancipación Nacional” de la compañía Soto Ruguá, donde tres alumnas vestidas con atuendos de los colores patrios portaron un cartel con el mensaje: “Queremos un país que respete nuestros derechos”.

Asimismo, los alumnos de la Escuela Básica N° 5.362 “San José” de la compañía Chololó de Paraguarí hicieron un llamado a la sociedad y a las familias para proteger a los niños, portando una pancarta con el mensaje: “Soy Listón Verde, los niños y las niñas no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan”.

Los trabajadores de servicio municipal de este distrito también desfilaron y manifestaron apoyo a los niños y adolescentes. Marcharon con una pancarta con la frase: “No al abuso sexual y maltrato infantil, detenerlos es tarea de todos”.

El intendente municipal Marcelo Simbrón (ANR) declaró asueto distrital para que la ciudadanía pueda participar de los festejos patrios.

Primer grito libertario

En representación de las autoridades municipales, la concejala Daysy González (ANR) expresó que este distrito, en 1811, fue testigo del primer grito de libertad en el Paraguay en alusión a la victoria de la Batalla de Paraguarí, del 19 de enero, considerada como un antecedente de la revolución del 14 y 15 de mayo de 1811, donde un ejército paraguayo, integrado por 6.000 hombres, venció a las tropas porteñas.

Manifestó que los héroes de la Independencia dejaron como mensaje que debería ser eterna la defensa de la patria ante todo, la promoción de nuestra identidad como nación, el valorar lo que nuestro Himno Nacional nos recuerda cada vez que entonamos con la frase “República o muerte”: que somos soberanos.