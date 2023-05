Pilar pierde a un terapista profesional por la burocracia y la desidia de autoridades, dicen

El concejal departamental del Ñeembucú, Alberto Ghiringhelli (PLRA), denunció ante el pleno de la Junta Departamental que el doctor Cristian Ramírez, un joven pilarense, médico recibido en la Universidad de Corrientes (Argentina) especialista en terapia intensiva, no fue contratado por la Duodécima Región Sanitaria, por una cuestión de burocracia que pone el MEC para la homologación del título.

No es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pierde a un excelente profesional médico recibido en el exterior por culpa de la excesiva burocracia que pone el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la homologación de título otorgado en el extranjero.

A esto se suma la desidia de las autoridades de la Duodécima Región Sanitaria que no demuestran interés para ayudar contratar a los profesionales que son oriundos de la ciudad de Pilar que se recibieron en el exterior o en otra universidad del país, según la denuncia presentada en la Junta Departamental de Ñeembucú.

“Cuando nos agarró la pandemia y se dijo que no había terapistas para la atención en terapia intensiva, nosotros nos hallamos porque iba a venir un profesional médico oriundo de nuestra ciudad de Pilar, como lo es el doctor Cristian Ramírez. El, como muchos, se fue a estudiar a la Universidad de Corrientes (Argentina), se recibió de doctor en medicina y es un especialista en terapia intensiva, pero no se le contrató porque no le homologaron su título profesional por desidia de las autoridades y la burocracia que existe en nuestro país”, indicó el concejal.

Indicó que es triste que no le demos importancia a jóvenes profesionales paraguayos, como es el caso del doctor Ramírez. Mencionó que ahora el médico está trabajando en un hospital de Formosa, mientras cuando nosotros necesitamos que el hospital contrate a profesionales pilarenses, gente capaz del departamento de Ñeembucú, siempre le ponen trabas administrativas y burocráticas para la convalidación de sus títulos”, expresó Alberto Ghiringhelli.

Sueña con trabajar en Paraguay

El doctor Cristian Ramírez señaló que su sueño siempre fue volver a Paraguay a ejercer su profesión, pero que jamás pensó que iba a tener tantas trabas para lograr su objetivo.

“En el momento que fui a Asunción para tramitar mis documentos de homologación de título, comencé a encontrar las trabas. Desde que vine no pude conseguir homologar el título y a raíz de eso no pude acoplarme a ninguna entidad pública ni privada del país, porque técnicamente no puedo ejercer la profesión sin que ellos me habiliten la matrícula”, comentó.

“Lo triste de todo esto es que después de haberme formado por tantos años fuera del Paraguay vine con mucha expectativa, con ganas de trabajar de acoplarme a algún equipo de trabajo para poder hacer ciencias aquí; yo me había preparado para esto, y vine a encontrarme con esta realidad burocrática que duele”, refirió el médico.

Siempre encuentran algo que dificulta el proceso de homologación, dijo. “Somos varios paraguayos que nos hemos formado en el extranjero; algunos ya llevan más tres años tramitando la documentación y yo estoy llevando casi un año. Nos encontramos con muchas trabas, mucha burocracia de por medio”, dijo.

Agregó que a partir del año pasado comenzaron a cambiar el sistema de homologación de nuestros títulos y hasta ahora no puedo rendir ningún examen porque la Universidad Nacional de Asunción (UNA) hasta ahora no ha hecho ningún llamado para el examen para la homologación del título, indicó.