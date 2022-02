Gobernador de Ñeembucú entregó rendición de cuentas y opositora anuncia verificación de obras

Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 44 de la Ley N° 426/94 de la Carta Orgánica Departamental, el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez (ANR), hizo entrega de biblioratos que contienen la rendición de cuentas del ejercicio 2021 del Gobierno Departamental al presidente de la Comisión Permanente de la Junta Departamental, Orlando Benítez.

Durante un breve acto, el gobernador Luis Benítez (ANR) destacó las obras realizadas en el departamento durante el ejercicio 2021.

Resaltó la construcción del moderno edificio para el Hospital Maternoinfantil que se encuentra en segunda etapa, dijo que durante la pandemia adquirieron cinco camas de terapias intensivas que sirvieron para salvar vidas, además de las compras de máquinas de diálisis instaladas en el Hospital Regional de Pilar. “Con estas máquinas hemos evitado el viaje largo y cansador de aquellas personas que sufren de sus riñones y que deben dializarse día de por medio”, expresó Luis Benítez.

Indicó que durante el 2021 construyeron 100 viviendas en el patio de las personas más vulnerables, dentro del marco del proyecto “Dignificando Vidas”.

Lea más: Gobernador de Ñeembucú pide reparación de balsa en espera de habilitación de paso fronterizo

El jefe departamental lamentó que el Congreso Nacional haya cortado los recursos dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para la Gobernación de Ñeembucú. Explicó que en el senado le sacaron el rubro de aportes y transferencias. “Va a ser una resta muy sensible sobre todo para la gente que más necesita, sobre todo en algunos proyectos como ser dignificando vidas, que lastimosamente no vamos a poder hacer”, indicó.

Otro proyecto que dejarán de ejecutar es el “Proyecto Mitã”, que consiste en donar pañales, leche y todo lo necesario para los recién nacidos, hijos de madres solteras.

Entrega apresurada

Mientras tanto, desde la oposición la concejala departamental Ludmila Riveros (PLRA) indicó a una emisora local que le parece todo muy raro, en cuanto a la entrega apresurada de la rendición de cuentas. ”Nosotros tenemos que velar por el buen cumplimiento de la Ley, así dice la Ley 426, que nosotros los concejales tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley”, indicó la edil.

“Yo no aceptaría con esa condición que están pretendiendo aprobar la ejecución presupuestaria, no es correcta y no podemos nosotros ser cómplices dentro de lo que es nuestra función, porque esto, para mí ya es una irregularidad”, sostuvo la concejala.

Sostuvo que los miembros de la Junta Departamental deberían contar con un asesor contable para ir viendo el desarrollo de las inversiones “pero no es así y lamentablemente el presupuesto asignado para la persona que va a hacer el trabajo tampoco es de lo más atractivo de manera que son pocos los profesionales que tienen interés en trabajar en el tema”, subrayó.

Finalmente, señaló que irán a ver los documentos de la rendición de cuentas, pero que van a necesitar de la ayuda de un profesional contable para saber si está bien o está mal.