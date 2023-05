Otro encuentro entre el Papa Francisco y la chipa: los detalles de cómo se dio y la reacción

El papa Francisco recibió el jueves un paquete de la denominada chipa pirú. Este le fue entregado por la compatriota Mariela Cuevas, quien participó de un encuentro en El Vaticano de la Fundación Scholas Ocurrentes.

Marie relató a ABC cómo fue el encuentro con el sumo pontífice de la Iglesia Católica y la entrega de la comida típica. “Se dio en el acto de celebración de los 10 años de Scholas, en el Auditorio Agustinianum de El Vaticano. Fue después de todo el acto del evento en sí”, contó.

“Una vez que culminó el evento propiamente, se procedió a saludar al Santo Padre. Entonces, ahí fue que tuve la oportunidad”, agregó.

Fue preparada por si tenía oportunidad de entregar la chipa al Papa Francisco

La compatriota, asimismo, señaló que ya fue preparada, pues comentó que llevó el paquete de chipa como parte de su equipaje, por si se daba la oportunidad de saludar al Papa.

“Yo sabía que a él le gusta la chipa, entonces ya traje a Roma. Lo tenía guardado y me pasaron el dato que quería la chipa. Bueno, me acerqué y en el momento de saludarlo le pude entregar. La cara de felicidad que expresó quedó graficada en la foto y me queda más que contenta”, declaró.

La connacional, asimismo, destacó que pudo acceder a la bendición del Papa. “Me siento muy afortunada por recibir esa bendición y también manifesté mis intenciones porque en nuestro querido Paraguay podamos construir una sociedad más justa, más solidaria”, declaró.

Su amor por la chipa

Ya conocida es la fascinación del Papa Francisco por la chipa, pues cada vez que puede lo manifiesta.

En su última visita, el presidente Mario Abdo Benítez, junto la primera dama Silvana López Moreira, le obsequiaron varias infusiones y alimentos típicos de nuestro país al jefe de la Iglesia Católica, entre ellos la chipa.

En aquella ocasión, el Santo Padre contó al mandatario paraguayo que se enamoró de la chipa hace algunos años, cuando un joven Jorge Mario Bergoglio trabajaba en un laboratorio. “Había muchos paraguayos, ahí conocí la chipa y ahí ya me enamoré”, relató.

Recordaron a Esther Ballestrino, reconocida activista social paraguaya

Cuevas también comentó que cuando saludó al argentino tuvo la oportunidad de mencionarle sobre la activista social paraguaya Esther Ballestrino de Careaga, conocida como “Teresa”, quien en vida se convirtió en jefa de Jorge Bergoglio, cuando el residía en el vecino país.

“Le mencioné al Papa el nombre de Esther Ballestrino, como una suerte de recordatorio. La emoción del Papa se transmitía por los ojos. Y lo que me dijo fue: ‘mi primera jefa’, y sonrió y se emocionó”, dijo.

“Recordemos que el Papa ya varias veces mencionó a Esther como su primer vínculo con el Paraguay. Que con ella desarrolló mucho lo que fue el sentido del humor, pues decía que siempre se hacían bromas allá en Buenos Aires cuando Ester vivía ahí. Fue tremendo el destaque del vínculo con el Paraguay, de la cercanía con una persona que fue una gran mujer luchadora en su momento. Eso hizo que el encuentro fuera más ameno y tuviese esta cercanía y esta calidez que de verdad fue inmenso”, prosiguió.

Ballestrino fue -además de activista- maestra y bioquímica. Pero su figura resalta por ser una de las fundadoras de la asociación de las Madres de Plaza de Mayo, dedicada a buscar a los desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Por este labor social fue secuestrada, torturada y asesinada.

Objetivos de Fundación Scholas Ocurrentes Paraguay

Con relación a su misión en El Vaticano, la compatriota quien es directora ejecutiva de la Fundación Scholas Ocurrentes Paraguay indicó que el encuentro entre representantes de esta organización es “indudablemente un punto muy importante para lo que es la consolidación de escuelas Paraguay”.

Agregó que este año el desafío de la fundación en nuestro es activar con mayor fuerza en la educación, las artes y el deporte. “Me encantaría que Scholas Ocurrentes Paraguay cobre fuerza en Paraguay, que de hecho que ya lo está teniendo y que podamos generar encuentros y diálogos por una cultura de paz”, sentenció.