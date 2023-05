Gripe aviar: ¿cómo evitar que el virus se propague?

La gripe aviar ya está en Paraguay; sin embargo, la bioseguridad y ciertas conductas dentro de casa y las granjas impiden que se transmita y cause pérdidas a los productores. No es el momento para que ingresen a los galpones o los gallineros personal no autorizado, según aseveró el ingeniero zootecnista Cosme Suárez Morales.