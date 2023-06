Fiscalía del Ambiente interviene vertedero clandestino en predio de la Junta Municipal de Paraguarí.

El pasado 8 de mayo, los miembros de la Contraloría Ciudadana de este distrito, a través de una nota, denunciaron ante el fiscal adjunto de Paraguarí, Marco Alcaraz Recalde, la utilización del predio como depósito transitorio de basuras recolectadas dentro del casco urbano. El caso fue elevado a la Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, a cargo de la fiscala Liza Martínez.

La nota firmada por la coordinadora de la Contraloría Ciudadana de este distrito, Dra. Gloria Franco Acosta, señala también que el vertedero clandestino en cuestión funciona sobre la calle Gral. Morínigo, entre Asunción y 14 de Mayo, por lo que pidieron la intervención al encontrarse a escasos metros del mercado municipal, despide olor nauseabundo y además sirve de criadero de mosquitos, roedores y todo tipo de alimañas.

En atención al reclamo planteado por la Contraloría Ciudadana, la fiscala Martínez solicitó el allanamiento del lugar y ayer se constituyó en el sitio denunciado. Al respecto, la agente fiscal manifestó que en cumplimiento al mandamiento judicial dictado por la jueza Ocampos se constituyó en el local del Teatro Municipal, donde también funciona la Junta Municipal. En el sitio “encontramos mala disposición de residuos domiciliarios, producto de la recolección del día anterior, según manifestó uno de los encargados que se encontraba en el lugar”.

Explicó que tomaron fotos de los indicios que hallaron en el lugar, donde se constató que se realiza clasificación o reciclaje de residuos, de bolsas, productos plásticos y cartones. Dicho lugar no está habilitado para vertedero. No es el sitio indicado, no es el lugar para depositar basuras y no tiene ninguna habilitación para el tratamiento técnico de los desechos.

Agregó que solicitará informes sobre el inmueble al intendente local, Marcelo Simbrón (ANR), y a la Junta Municipal. Se va a abrir una causa sobre “procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental”.