Indígenas sufren de intenso frío frente al Indi

Desde hace días, las familias indígenas frente al edificio del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) soportan en precarias condiciones las bajas temperaturas.

El presidente del Indi, Pablo Santacruz dijo que se trata de varios grupos indígenas de Caazapá, Caaguazú y Canindeyú, de las etnias Mbya Guaraní y Ava Guaraní. Aseguró que intenta que vuelvan a sus comunidades.

El presidente explicó que hay 56 indígenas de los cuales 26 son menores y 30 adultos. Uno de los grupos es el liderado por Ramón Benítez, que piden tierras en donde albergar a su comunidad.

Santacruz dijo que desconoce las razones por la que los demás grupos se apuestan frente al edifico, ya que no tienen líderes.

“Son personas que de manera aislada vinieron por acá, hicieron alguna gestión y ya se quedaron”, indicó.

Indígenas rechazan ir a albergues

El presidente del Indi aseguró que ya se ha reunido con todos los grupos. “Todos los días se les habla, pero se rehúsan a ir a otro sitio”, expresó.

Santacruz agregó que se les ha ofrecido ir al refugio instalado en la Costanera de Asunción, así como también a un espacio dentro del Indi, pero que rechazan ambas alternativas.

“Hablamos y hay varios que quieren irse. No es la mejor condición para estar ahí, por el frío (...) A mí me toca mucho y me siento impotente, sobre todo por los niños”, comentó.

Santacruz aceptó que ya hay varios menores de edad afectados en su salud por las bajas temperaturas y dijo que han solicitado ayuda al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para brindarles atención médica.