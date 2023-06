Bebé con intestino corto: médicos del Hospital Acosta Ñu se comunicaron con especialistas de Argentina

Desde la dirección del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el Dr. Pío Alfieri, manifestó que recientemente mantuvieron contacto con colegas del vecino país para evaluar la posibilidad de que J.L. de 5 meses reciba otro tipo de tratamiento. El médico explicó que el bebé ingresó al hospital pediátrico con un cuadro de necrosis en su intestino delgado, lo que le impedía defecar.

El Dr. Alfieri, explicó que el resultado de la reunión con los médicos de la Argentina fue comunicado a la madre, y que incluso se le dio participación a la abuela del bebé. La reunión fue realizada a través de un convenio que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) mantiene con el vecino país para que los niños, niñas, y adolescentes del país vayan al hospital argentino para recibir tratamientos que no se realizan en el país.

“El bebé tiene una complicación de chikunguña grave. Se demostró que los cuadros graves de Chikunguña hacen que se produzca una infección generalizada a causa del virus, y como consecuencia muchos órganos fallan. El hígado, el pulmón, el corazón, y entre eso el intestino sufre la falta de presión adecuada a falta de sangre, y hace necrosis, es decir el tejido se muere, toda la pared”, explicó el Dr. Alfieri.

Comentó que muchas veces la necrosis afecta a la mayor parte del intestino, que tras una operación, queda poca cantidad de extensión del principal tejido que se encarga de absorber los nutrientes que van a la torrente sanguínea por lo que se debe recurrir a otras formas de tratamientos para que el paciente sea alimentado.

El médico, dijo que el bebé fue operado, incluso salió de varias cirugías y recientemente de terapia intensiva como consecuencia de su tratamiento. Comentó además, que como cualquier paciente está expuesto a múltiples infecciones hospitalarias.

Se deben dar las condiciones para el traslado

El Dr. Alfieri dijo que en el Hospital se le ofrece un tratamiento adecuado y que, en caso de que la madre quisiera llevar a su hijo para obtener otras opiniones médicas, se deben dar las condiciones para el traslado del bebé.

“Si a nosotros no nos aseguran que se van a ir a un centro que pueda manejar la situación tan compleja de la alimentación y todos los cuidados que tiene, nosotros no podemos dejarle salir, porque el Código de la Niñez me obliga a mí a denunciar si se da un abandono”, sentenció el Dr. Alfieri.