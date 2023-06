Mamá clama por la mejoría de su bebé y pide ayuda para llevar a su hijo a la Argentina

Bianca Villamayor es mamá de Jeremías de apenas cinco meses de vida. Cuenta que su hijo ingresó al Hospital Acosta Ñu debido a que pasaba días sin poder hacer sus necesidades fisiológicas. Para procurar la mejoría del bebé los médicos lo operaron, pero el bebé sigue en estado crítico.

El bebé pasó por varias intervenciones quirúrgicas. “En varias ocasiones tuvo paro cardiorrespiratorio debido al crítico estado en el que se encontraba mi bebé. Los médicos no me dan esperanza de que mejore”, manifestó la preocupada madre.

Mencionó que en el Hospital Pediátrico muchas veces los médicos no saben qué camino tomar e incluso pronosticaron que bebé solo viviría pocos meses. Sin embargo, Bianca busca trasladar a su hijo a un Hospital de la Argentina para que otros médicos puedan observar a su hijo y darle más esperanzas.

“Mi hijo quiere vivir, me piden que no decaiga, incluso me dijeron para llevar a mi hijo a la Argentina para ver otras opiniones. Lastimosamente el traslado es muy costoso, necesito G. 19 millones para trasladarlo en una ambulancia”, expresó Bianca Villamayor.

Necesita ayuda para trasladar a su hijo

La mamá de Jeremías apela a la solidaridad de la gente para poder cubrir el costo del traslado de su hijo a la Argentina. También existe la posibilidad de conseguir un traslado vía aérea, con lo que su bebé sería expuesto a menos tiempo de viaje.