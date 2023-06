Ex jugador de Olimpia y la Albirroja se encuentra en situación de calle

En medio del frío se refugia dentro de una pieza estrecha, donde la baja temperatura cala sus huesos. Solo tiene dos frazadas de lana, y dos colchones, que tiene solo el suelo, sin siquiera una cama que lo pueda proteger el frío y la humedad.

Lea más: El drama de Osvaldo Aquino que conmocionó a la gente y movió a la solidaridad

Según comentó, Apolinar Paniagua, dejó su casa de Yaguarón para estar más cerca de sus nietos que vienen a jugar con él al fútbol, y que eso lo pone muy contento. Manifestó, que no quiere trasladarse a otro sitio, porque dice que se encuentra cómodo en el lugar, ya que tiene todo lo necesario para ser feliz y seguir haciendo sus ejercicios.

Lea más: Desalojó a su mamá de 70 años y luego mandó demoler la vivienda

Mencionó que sus hijos viven cerca, y que lo visitan esporádicamente, pero dijo que no quiere ser una carga para ellos por lo que no quiere ir a la casa de ninguno de sus hijos. Afirmó que no quiere ir a los refugios que ya le ofrecieron desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Lea más: Padres y madres pueden demandar por asistencia alimenticia a sus hijos

“Che ai pora ko´ape. Areko paité. Avy´a ko´ape porque ou che nietokuéra che rendape” (Yo estoy bien acá. Tengo todo. Me halló acá porque vienen mis nietos junto a mi), manifestó Don Apolinar Paniagua.

Lea más: Fabián: “El fútbol de calle me hizo más pícaro”

Agradeció a su amigo, Adrián Cáceres, un vecino de la zona, que cuando supo de él le ofreció un servicio completo de barbería. Además junto a su esposa prepara a diario alimentos para llevarle. Además de que van a limpiar la vieja caseta abandonada que ahora es techo del ex jugador.

Piden ayuda para el ex futbolista

Apolinar Paniagua, fue un ex jugador de fútbol, y se destacó en el ámbito futbolístico, llevando al país a posicionarse en los mejores lugares. Por su importante aporte al fútbol local e internacional, sus conocidos piden que sea ayudado por las autoridades futbolísticas.

Lea más: Accidente de tránsito tuvo como protagonista al futbolista “Tacuara” Cardozo

Su vecino, Adrián Cáceres, que lo visita de seguido dejó su número 0984810058 para que puedan acercar ayuda de manera a seguir ayudando a la estrella del fútbol.