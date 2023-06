IPS de Caacupé está sin ambulancia hace más de un mes

La ciudad de Caacupé tiene una población que supera los 57.000 habitantes, que aumenta en temporada de la festividad de la Virgen. En la zona están asentadas varias empresas de renombradas marcas, que también aprovechan su atractivo para explotar las ventas los fines de semana porque la afluencia de personas siempre es segura en el lugar.

La ambulancia del Instituto de Previsión Social de Caacupé no funciona hace más de un mes y si es ocurre algún percance o se tiene urgencia, los asegurados se las tienen que arreglar por su propia cuenta.

Para conocer lo que está aconteciendo con la ambulancia, nos acercamos al director de la institución, Dr. Cristhian Yegros, pero no quiso dar explicaciones al respecto y con palabras textuales, dijo: “Yo no doy entrevistas”.

Mientras tanto, en el hospital del IPS de la Villa Serrana, se ofrecen atenciones incompletas, ya que los medicamentos faltan y lo peor es que ahora tampoco tiene un móvil de emergencias. Los asegurados lamentan no contar con un buen servicio teniendo en cuenta que de que son aportantes y la atención debería ser buena.

El jefe del instituto sanitario se negó a dar explicaciones así como también los funcionarios que, aparentemente siguiendo sus ordenes, tampoco quisieron brindar declaraciones.

IPS no tiene profesionales de guardia

Belén Martínez, usuaria de Caacupé, mencionó que el instituto no cuenta con profesionales de guardia. Resaltó además que hace una semana atrás fue hasta el lugar y no pudo recibir atención porque no había profesionales de guardia en el horario nocturno.

“Fui con mi hermano, necesitábamos atención urgente porque tenia un fuerte dolor abdominal, pero nos dijeron que no nos podían atender porque no habían doctores. Tuvimos que ir al Hospital Regional donde tampoco nos pudieron atender porque tenían a un paciente más grave que debían intubar”, indicó.

“A quien vamos recurrir los asegurados de IPS; la salud no tiene horario y no puede esperar”, expresó Martínez.

No hay medicamentos

A los numerosos inconvenientes del Instituto de Previsión Social también se suma el eterno problema de la falta de medicamentos.

Silvia González, oriunda de Piribebuy, manifestó que hace dos meses que acude a la farmacia del IPS con la esperanza de conseguir lo que necesita para mejorar la salud de su madre, pero simplemente no le proveen.

“Los medicamentos siempre tengo que comprarlos de afuera y eso no debería ser así”, expresó con indignación la mujer. El medicamento que no le provee la institución es naproxeno, un calmante para el dolor de huesos.

Asimismo, también mencionó que mucha gente prefiere no denunciar las carencias de la institución por miedo a que se tomen represalias porque cuando ellos se enteran de que hay gente que denuncia o defiende sus derechos, luego ya no les dan los medicamentos. “Ellos trabajan de esa manera y si alguien se queja ya están marcados y se vengan no entregando los remedios”, dijo González.

La usuaria calificó de inútiles a los profesionales encargados del IPS de Caacupé. “Toda nuestra vida aportamos para recibir esta lamentable atención, no hay medicamentos, no hay buena atención y para colmo no hay ambulancia, estamos mal”; enfatizó Silvia González.

