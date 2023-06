Viuda de Pecci rechaza juicio presencial: “No voy a regresar al lugar donde mataron a mi esposo”

En medio de las audiencias que se llevan a cabo por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, su viuda Claudia Aguilera lamentó la decisión de la Corte Constitucional, de hacer obligatorios los juicios presenciales. “Abiertamente transgrede mis derechos como víctima, madre y mujer”, enfatizó.

Contó que desde el terrible asesinato de su esposo, evitó dar declaraciones públicas para priorizar su recuperación y su maternidad. Sin embargo, decidió romper el silencio para expresar de manera firme su protesta por esta decisión.

Lea más: Video: Viuda de Pecci exige verdadera lucha contra narcos y crimen organizado

“Muchos de los avances de este proceso se lograron gracias a delaciones premiadas, y en el preciso momento en que las investigaciones avanzan, llega esta decisión que obligaría a los delatores de quienes estuvieron detrás de estos hechos a declarar en una sede judicial, sin garantías de seguridad; seamos sinceros, todos quienes colaboraron lo hicieron porque de manera alguna se sienten tranquilos declarando desde su lugar de reclusión, por ende la decisión de hacer los juicios presenciales, podría poner en riesgo el trabajo para poder llegar a la verdad”, manifestó.

Aguilera lamentó además que la Corte Constitucional pretenda obligar a toda la familia Pecci a desplazarse hasta Colombia para asistir a los juicios en dos o tres ocasiones cada mes. “No es solamente por los costos y gastos que ello implica, sino la forma en que fracturan nuestra cotidianidad y recuperación después del trauma”, señaló.

La viuda del fiscal asesinado recordó que es madre de un bebé lactante y única responsable de su bienestar tras el crimen del padre. “Luego del asesinato de mi esposo, llevo adelante terapia psicológica, por lo tanto, declaro que volver a Colombia se convierte en un activador del trauma que viví estando embarazada, lo que implicaría un grave retroceso en mi salud mental y pondría en riesgo mi recuperación, pudiendo afectar de manera indirecta mi deber de cuidado como madre”, destacó.

Lea más: La esposa de uno de los condenados sabe quién ordenó matar a Marcelo Pecci

Afectaría la búsqueda del autor moral del crimen de Pecci

Aguilera destacó que esta decisión de la Corte le deja con muchas dudas y no desea creer que pretenden negarle el acceso al juicio del asesinato de su esposo. “Tampoco quiero pensar que quieran impedir que la justicia avance. Y no entiendo por qué revictimizarnos como familia, y también a todo el pueblo paraguayo. Me pregunto, ¿tendremos que costear los desplazamientos del apoderado y enterarnos de lo que él nos quiera contar o depender de los medios de comunicación?”, cuestionó.

La comunicadora destacó que la Fiscalía General de la Nación de Colombia realizó un esfuerzo real para que la investigación se haya llevado a cabo de manera muy profesional. No obstante, lamentó que la Corte les cierre las puertas y afecte seriamente sus “derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Lea más: Explican por qué crimen de Pecci solo pudo haber sido ordenado por un “pez gordo”

No quiero regresar a Colombia

En otro momento, Claudia manifestó tajantemente que no podrá ir a Colombia si la Corte se mantiene firme en la decisión de llevar a cabo los juicios de manera presencial.

“No quiero ni voy a regresar a Colombia, lugar donde mataron a mi esposo y donde mi hijo y yo pudimos haber muerto, tampoco dispongo de los medios para costear los desplazamientos de mi apoderado. Tampoco considero justo que no podamos estar enterados en vivo y en directo de este juicio, como lo hicimos hasta ahora”, planteó.

Finalmente, destacó que ellos vivieron una tragedia y son conocidos los riesgos que corren todos los involucrados en el caso, incluso el apoderado de la familia, a quien le han negado medidas de protección.

“Ahora se pretende que vayan los fiscales, investigadores, apoderados y hasta ustedes, colocándolos en primera fila, para exponerlos en su vida y su tranquilidad. Ruego ayuda a todas las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, para que tomen las medidas y se nos permita seguir presenciando este juicio en vivo y en directo, como es nuestro derecho, desde nuestro país”, finalizó.