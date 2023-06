Joven denuncia a supuesto acosador callejero de tocarla a la salida de conocido supermercado de Fernando de la Mora

Una usuaria de la red social Twitter alzó un video en el que se la ve persiguiendo a un joven al que acusa de haberla manoseado en las inmediaciones de un conocido supermercado de la ciudad de Fernando de la Mora.

La usuaria, de nombre Gala Cáceres, le reclama en el video que el hombre la tocó sin su consentimiento, mientras el supuesto acosador se tapa el rostro con una capucha y cambia de dirección evitando dar la cara al video. Si embargo, por un momento se lo observa plenamente.

“Este imbécil de mierda (sic) me tocó la cola hoy al salir del súper. Y antes de que empiecen a decir cómo estaba vestida tenía un jeans y un suéter!! Los vecinos salieron a mirar, nadie hizo nada, nadie me ayudó, nadie me contuvo”, denunció la usuaria en un primer posteo que acompaña al video.

“Cómo hago para dejar de sentirme sucia!??! Estoy harta de que decidan por mi cuerpo, carajo”, señala en un segundo posteo la denunciante, quien señala que el hecho se dio en el supermercado Real de Fernando de la Mora, y que este domingo iría a buscar en las cámaras de circuito cerrado del local comercial, imágenes del momento en el que se da el despreciable acto contra su autonomía sexual.

La denunciante señala además que en el video que compartió incluso puede verse al supuesto acosador sonreír mientras se aleja de su víctima.

El posteo fue comentado por varias personas que mostraron su solidaridad con la joven, e incluso algunas comentaron que habían sufrido lo mismo en la misma zona.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, al rededor de las 14:45 horas en la ciudad de Fernando de la Mora.

