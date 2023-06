Incan: madre e hijo con cáncer claman por medicamentos. Salud Pública se desentiende, denuncian

Marlene Oviedo, paciente oncológica del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), contó a ABC el difícil momento que están pasando ella y su hij,o Waldimiro Oviedo, ambos diagnosticados con cáncer. Oriundos de Villarrica, están alojados en el albergue del establecimiento público de salud a la espera de sus medicinas.

Según contó la paciente, los fármacos que requieren, tanto para ella como para el tratamiento de su hijo, están en falta en el Incan, por lo que recurrieron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Sin embargo, no obtienen respuesta y están desesperados.

“Para mi tratamiento tuve que comprar medicamentos por G. 700.000 cada 8 días; mi quimioterapia ya llegó a su fin por ahora, pero en el Incan tampoco tienen mi remedio, que es Ciplatino. Ahora mi hijo también requiere de medicinas y ya no tenemos dinero”, contó la desesperada madre.

Medicamento contra el cáncer cuesta G. 1.200.000 por ampolla

El medicamento que requiere el joven de 31 años, diagnosticado con linfoma en el 2019, se llama Vinorelbina y cuesta G. 1.200.000 por ampolla.

“En el Incan me dijeron que ellos no tienen ese medicamento. Es muy caro y no podemos comprar; yo también soy paciente con cáncer. Mi hijo necesita un frasco para cada sesión”, dijo.

La afligida madre relató que incluso llegó hasta la Defensoría del Pueblo para pedir ayuda. Sin embargo, nadie le da una solución. “Pagué para llegar hasta ahí y al final me dijeron que es muy caro el remedio, que no se va a poder”.

Salud Pública no adjudica el fármaco, dice asociación de pacientes

Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), contó que el joven paciente ganó en abril un recurso de amparo, pero hasta la fecha la cartera sanitaria no adjudica el fármaco.

“Es un paciente con sentencia (del Poder Judicial), que desde abril que espera su medicamento; es de muy escasos recursos, sin posibilidades. Pero hasta ahora el Ministerio de Salud no le adjudica, dicen que los llamados se declaran desiertos”, refirió Moreno.

Para cualquier ayuda solidaria, el número de la señora Marlene es (0985) 681-443.