Médanos del Chaco: empresa analiza demandar al Estado por US$ 60 millones

Luego de que la Cámara de Diputados aceptara el rechazo del Senado al proyecto de ley que pretendía habilitar la prospección y explotación de hidrocarburos en el parque nacional Médanos del Chaco, motivo por lo que la iniciativa quedó archivada, José Cano, de la empresa Primo Cano Martínez, informó que analizan demandar al Estado por unos US$ 60 millones.

Cano lamentó que existan “intereses creados”, que hacen que el trabajo que han venido haciendo a lo largo de 40 años no pueda continuar como corresponde. Criticó a su vez la falta de apoyo de las políticas de Estado.

“Estamos evaluando el monto por el que podríamos demandar. Actualizar las inversiones durante 40 años no es fácil, pero lo estamos haciendo”, puntualizó el empresario.

“No se pueden cambiar las reglas del juego”

Agregó que cada vez están más enfocados en la alternativa de demandar, pues el Estado no les da más opciones. “No se pueden cambiar las reglas del juego una y otra vez. Son 40 años de sacrificio de la familia. Todo lo que ninguna compañía extranjera pudo hacer en el país lo hizo mi padre”, remarcó Cano.

Lamentó el desconocimiento de la clase política sobre el tema, y que “hablen sin saber”.

El empresario detalló que se está privando a nuestro país de un recurso natural que se va a necesitar. “Estamos condenando a nuestro pueblo a que tengamos el día de mañana cortes en el suministro eléctrico”, advirtió.

Puntualizó que si los menonitas se levantaron en las cooperativas “es porque se dieron cuenta de que necesitan ese recurso y les afecta mucho más”.

“Única solución es energía térmica”

“Igualmente, los menonitas queman diesel para tener energía eléctrica. La gente no comprende que la transmisión de energía eléctrica a tan larga distancia crea inestabilidad; entonces hace falta anillar el sistema o tener un punto de generación que pueda estabilizar el sistema”, explicó el experto.

Cano explicó que la única solución es la energía térmica. “Se ha probado que la generación térmica con motor tranquilamente era compatible con costos energéticos de la producción de Itaipú y Yacyretá”, analizó.

Recordó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tuvo esas pruebas, pero el problema era el camino.

“La solución es generar boca de pozo. La ANDE nunca cumplió contratos que se firmaron en 1997 y 2013″, señaló Cano.

Contó que los trabajo los estaban haciendo en el hito Gabino Mendoza a 35 km de la frontera.

Pozo tiene capacidad de producir 5 megawatss de energía

El empresario relató que los trabajos comenzaron en el año 1983 cuando su padre construyó un equipo de perforar que no existía en ese momento, e hizo 300 km de camino.

“El camino resultó impracticable por ser dunas y arenales pesados. Hoy esos caminos están en el mapa de rutas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De los tres pozos que se hicieron, uno tiene capacidad de producir un millón de pies cúbicos por día de gas natural, que equivale a 30.000 litros de nafta súper o 5 megawatts de energía eléctrica”, detalló Cano.

“Este recurso natural se podría haber transmitido con los contratos firmados que la ANDE no cumplió; pues compró los generadores, pero nunca hizo las líneas”, criticó el empresario.

Añadió que el pozo Independencia tres está entubado 1635 metros, y podría entrar en producción, “pero esto no es posible si las reglas de juego cambian por intereses que no son paraguayos”.

“Hay organizaciones internacionales detrás de esto”

Añadió que “hay organizaciones internacionales detrás de esto, y mientras no tengamos el patriotismo de los legisladores y no se busque una política económica o energética, vamos a tener problemas”.

Puntualizó que en el 2016 se promulgó la política energética nacional, que establece como prioridad la utilización y diversificación de la matriz energética. “Ese miso año se aprobó la prohibición de explotar el único yacimiento que existe en el país. Si hubiésemos tenido algún apoyo como establece la Carta Orgánica de Petropar, que autoriza comprar toda la producción, hubiese sido otra la situación”, lamentó Cano.

Aclaró que desde el año 2016 que no están pudiendo producir debido a la inhabilitación legal, por lo que la pérdida es multimillonaria.

“Ojalá el futuro gobierno tenga una determinación clara y precisa. Si no, tiene que cerrar nomas ya el Viceministerio de Minas y Energía. ¿Quién va a venir a invertir y arriesgar bajo leyes que no se respetan? Si a nacionales no respetan qué esperarán los extranjeros”, se cuestionó el empresario.

Los diputados argumentaron que el rechazo no implica una negativa a analizar la explotación eventual de recursos en áreas silvestres protegidas, sino que este proyecto era un “mamotreto”.