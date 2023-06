Diputados ratifican que “Médanos del Chaco no se toca”, por ahora

En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de hoy se mandó al archivo el proyecto de ley “que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5.723/2016, que declara como área silvestre protegida bajo dominio público el parque nacional Médanos del Chaco”, pese al intento de la bancada cartista de defender el proyecto.

Más que un rechazo a la posibilidad eventual de realizar labores de prospección y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, la mayoría de los críticos de la iniciativa refirieron que es un “mamotreto” de proyecto presentado por el diputado Edwin Reimer (ANR, HC), ya que, al ser tan general, habilitaría la afectación no solo de todo el parque ubicado en el Chaco, sino que dejaría un precedente para todos los demás.

Médanos del Chaco: las posturas en contra del proyecto de ley

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) enfatizó que intencionalmente muchos intentan polarizar la discusión como una “pelea” entre sectores ambientalistas y de la producción; sin embargo, remarcó que sus argumentaciones en contra del proyecto son por la mala redacción y las consecuencias reales que acarrearía más allá de los discursos.

“Esta ley en su contenido es un mamotreto. Esta bancada está de acuerdo con la prospección incluso en parques nacionales, pero con una ley debidamente trabajada”, cuestionó Villarejo, que remarcó que así como está redactada la propuesta incluso habilitaría a la ocupación de parques nacionales “con permiso” del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

“Está ley no establece límite de hectáreas. No establece límites para esas ocupaciones”, apuntó Villarejo como principales argumentos del rechazo y acotó la experiencia de no hacer reglas claras y “cuando se deja librado al Poder Legislativo, todo se ha destruido”.

Si bien ya no estará el próximo periodo, Villarejo dijo que Patria Querida estaría interesado en tratar una iniciativa pero con una discusión seria.

“¿Qué hay detrás?”, cuestionó la diputada Celeste Amarilla (PLRA), ya que tanto organizaciones ambientalistas como gremios de la producción realizaron lobby a favor y en contra, pero que en su caso no la van a “correr con la vaina” con el discurso de supuesta ideologización.

“A la Unión de Gremios de la Producción les digo que está ley está muy mal hecha”, afirmó Amarilla y se comprometió en el próximo periodo a trabajar un proyecto mejor redactado.

“Les doy mi palabra de que vamos a confeccionar una ley con ustedes (gremios de la producción) y a los ambientalistas, con ustedes también, no sin ustedes”, acotó Amarilla, que rechazó la idea de que hay que “destruir el ambiente para desarrollarse y preservar el ambiente para no desarrollarse”.

Tráiler de que “ellos van a estar mejor”

La diputada Kattya González (PEN) también cuestionó que se utilicen “mentiras” para intentar justificar esta iniciativa y remarcó que, más que discutir el caso particular de Médanos del Chaco, lo que se debate en este proyecto es la visión del futuro gobierno de Santiago Peña (ANR, HC).

“El tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el próximo gobierno y se puede resumir en una sola palabra: negocios. Hoy, antes de empezar el periodo constitucional, tenemos el tráiler de la película que nos obligarán a todos los paraguayos a financiar los próximos 5 años, para que un puñado de personajes se enriquezcan desde las sombras”, dijo González.

La diputada encuentrista remarcó que, a su criterio, esta iniciativa busca que “un puñado de poderosos a quienes no les interesa ni la vida ni el futuro de los paraguayos comunes puedan estar mejor. Ellos van a estar mejor. Nosotros no”, dijo.

“Vamos a sacar, más temprano que tarde”, dice Bachi

“Este senador va a presentar un proyecto de ley a través del Senado donde va a permitir a Paraguay poder explotar los recursos naturales”, adelantó el diputado y senador electo Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC).

El legislador se despachó contra “unos cuantos pseudoambientalistas, entre ellos legisladores, que se oponen” y se mostró soberbio al referir: “Vamos a sacar, más temprano que tarde. Paraguay va a poder disponer de sus recursos naturales del Chaco”.