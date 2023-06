Recuerdan dos años del fallecimiento de Leidy Luna en Miami

Este sábado 24 de junio se recuerdan dos años de la tragedia del Champlain Towers South que se derrumbó en Miami, Florida, en la que fallecieron 98 personas de los cuales seis eran paraguayos. Entre ellos estaba la joven guaireña Leidy Vanessa Luna Villalba (23), a quien hoy sus familiares y amigos la honran con un gran “karu guasu”, para más de 300 personas de la comunidad de Cerrito, distrito de Eugenio A. Garay, Guairá. Sus seres queridos iniciaron la novena el viernes pasado, y hoy se realizó el rezo final.

Doña Juana Villalba, madre de Leidy, con lágrimas en los ojos, la recordó como aquel último día antes de su viaje al país norteamericano, con una sonrisa en su rostro, como era característica de ella. Indicó que, a pesar del transcurrir de los años, pareciera que lo ocurrido “fue hace poco”.

“Hoy hace dos años que mi hija se fue de mí, siempre me voy a recordar de ella como una chica alegre. El viernes empezó el rezo y hoy terminamos, según la tradición hicimos sopa y tallarín para 300 personas. Invitamos a amigos, vecinos y toda la gente que ella quiso en vida. No sé cómo explicar lo que siento cuando me acuerdo de ella, siempre voy a tener el corazón roto, y es algo que voy a llevar conmigo hasta la muerte”. “Dos años ya pasaron, pero parece que fue hace poco, el tiempo paso demasiado rápido y mi corazón no descansa desde entonces”, expresó muy conmovida doña Juana.

“Estamos tranquilos”

Por otro lado, el hermano de Leidy, Richard Luna, dijo que a pesar de la tristeza en sus corazones la familia continúa con fuerzas para seguir adelante, principalmente ayudando a la gente como ella (Leidy) lo hacía.

“Día a día le extrañamos, estamos tranquilos gracias a lo que ella nos dejó y Dios nos da fuerza siempre para seguir adelante en su nombre. Ella era una chica muy carismática, tenía un buen corazón, ella siempre que podía le ayudaba a la gente y nosotros tratamos de seguir sus pasos aunque ya no esté con nosotros. Así nos acordamos de ella siempre”, señaló.

Antecedentes

La joven guaireña Leidy Luna fue una de los seis paraguayos que fallecieron en el derrumbe de las torres Champlain Towers South ocurrido en Miami. Ella acompañaba en un viaje a la familia Pettengill-López Moreira, cuyos integrantes, el matrimonio de Luis Pettengill y Sophía López Moreira, hermana de la primera dama, Silvana López Moreira, y sus tres hijos también fueron víctimas fatales del colapso del edificio.

