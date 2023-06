Directores contabilizan 249 aulas con peligro de derrumbe, en 7.800 escuelas

La situación edilicia de escuelas y colegios públicos se refleja en datos suministrados por el Sinadi, agrupación de directores que no se resigna a la falta de respuesta del MEC por falta de presupuesto. Hay 249 aulas con peligro de derrumbe en 7.800 escuelas y colegios públicos. Además, 157 instituciones educativas no tienen agua potable y 140 no tienen energía eléctrica.